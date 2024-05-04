В России запретили вывозить сахар за границу

Исключения сделали для стран ЕЭАС

04 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Сахар / Источник фото: unsplash.com

В России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили в правительстве.

Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

При этом сделали исключение для стран ЕЭС. Сахар будут поставлять только в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан в определенных объемах.

Ранее Черемновский завод отказался закупать сахарную свеклу на Алтае.