В России запретили вывозить сахар за границу
Исключения сделали для стран ЕЭАС
04 мая 2024, 10:30, ИА Амител
Сахар / Источник фото: unsplash.com
В России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили в правительстве.
Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.
При этом сделали исключение для стран ЕЭС. Сахар будут поставлять только в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан в определенных объемах.
Ранее Черемновский завод отказался закупать сахарную свеклу на Алтае.
10:44:18 04-05-2024
На что только не пойдешь, чтобы сделать в стране сладкую жизнь.
10:57:54 04-05-2024
Не захотели свёклу покупать у Алтайский фермеров, получайте, душегубы.
12:02:45 04-05-2024
И всем задирающим цены меры воздействия применить! От воды до сыроделов, овощи вообще не подъемные в цене, коммуналка ежегодно завышает стоимость!
13:25:05 04-05-2024
Гост (12:02:45 04-05-2024) И всем задирающим цены меры воздействия применить! От воды д... Кто будет воздействие применять? Живем как вопиющий в пустыне - кричи, не кричи цари этими проблемами не страдают, а Бог пока вмешаться в не может, ибо пока временно на земле правит Сатана - Дьявол.