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В России запретили вывозить сахар за границу

Исключения сделали для стран ЕЭАС

04 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Сахар / Источник фото: unsplash.com
Сахар / Источник фото: unsplash.com

В России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили в правительстве.

Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

При этом сделали исключение для стран ЕЭС. Сахар будут поставлять только в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан в определенных объемах.

Ранее Черемновский завод отказался закупать сахарную свеклу на Алтае.

Экономика Россия

Комментарии 4

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Гость

10:44:18 04-05-2024

На что только не пойдешь, чтобы сделать в стране сладкую жизнь.

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Гость

10:57:54 04-05-2024

Не захотели свёклу покупать у Алтайский фермеров, получайте, душегубы.

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Гост

12:02:45 04-05-2024

И всем задирающим цены меры воздействия применить! От воды до сыроделов, овощи вообще не подъемные в цене, коммуналка ежегодно завышает стоимость!

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Гость

13:25:05 04-05-2024

Гост (12:02:45 04-05-2024) И всем задирающим цены меры воздействия применить! От воды д... Кто будет воздействие применять? Живем как вопиющий в пустыне - кричи, не кричи цари этими проблемами не страдают, а Бог пока вмешаться в не может, ибо пока временно на земле правит Сатана - Дьявол.

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