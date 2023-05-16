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ФСБ хочет проводить обыски без решения суда

Данная инициатива находится на стадии общественного обсуждения

16 мая 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: ЦОС ФСБ России
Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда в некоторых безотлагательных случаях, пишет "Парламентская газета".

"Информация о подготовке противоправного действия, преступниках или событиях, угрожающих государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности, может стать поводом для обыска жилья и транспорта", – говорится в проекте приказа.

Согласно документу, в безотлагательных случаях силовики смогут проводить обыски и без судебного решения. Для этого потребуется постановление от одного из руководителей. Уведомление в суд можно будет отправить в течение 24 часов.

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до конца мая.

инициативы ФСБ

Комментарии 8

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Гость

13:52:06 16-05-2023

а полиция предложила стрелять на поражение без предупреждения

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Гость

14:16:10 16-05-2023

Военно-полицейское государство.

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Гость

14:18:04 16-05-2023

А медики усыплять без согласия пациентов.

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гость

14:34:47 16-05-2023

Товарищь верь пройдет она и дерьмократия и гласность , и вот тогда припомним все мы имена!

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Гость

16:00:29 16-05-2023

государство понемногу избавляется от навязанной извне либерастии

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Гость

18:27:27 16-05-2023

Гость (16:00:29 16-05-2023) государство понемногу избавляется от навязанной извне либера... Что-то вы не закончили от либеральной уходит, а к какой приходит, можно поподробнее и только не надо лозунгов, можно назвать точно модель из имеющихся на сегодняшний день.

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Гость

16:40:36 16-05-2023

Да, и двери в квартиру должны открываться вовнутрь, чтобы их проще было выбивать.

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Гость

21:31:03 16-05-2023

ФСБ чего хочет, то и делает, а Госдуме, чего скажут, то и примет. Все свои.

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