ФСБ хочет проводить обыски без решения суда

Данная инициатива находится на стадии общественного обсуждения

16 мая 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда в некоторых безотлагательных случаях, пишет "Парламентская газета".

"Информация о подготовке противоправного действия, преступниках или событиях, угрожающих государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности, может стать поводом для обыска жилья и транспорта", – говорится в проекте приказа.

Согласно документу, в безотлагательных случаях силовики смогут проводить обыски и без судебного решения. Для этого потребуется постановление от одного из руководителей. Уведомление в суд можно будет отправить в течение 24 часов.

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до конца мая.