ФСБ хочет проводить обыски без решения суда
Данная инициатива находится на стадии общественного обсуждения
16 мая 2023, 13:21, ИА Амител
ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда в некоторых безотлагательных случаях, пишет "Парламентская газета".
"Информация о подготовке противоправного действия, преступниках или событиях, угрожающих государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности, может стать поводом для обыска жилья и транспорта", – говорится в проекте приказа.
Согласно документу, в безотлагательных случаях силовики смогут проводить обыски и без судебного решения. Для этого потребуется постановление от одного из руководителей. Уведомление в суд можно будет отправить в течение 24 часов.
Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до конца мая.
13:52:06 16-05-2023
а полиция предложила стрелять на поражение без предупреждения
14:16:10 16-05-2023
Военно-полицейское государство.
14:18:04 16-05-2023
А медики усыплять без согласия пациентов.
14:34:47 16-05-2023
Товарищь верь пройдет она и дерьмократия и гласность , и вот тогда припомним все мы имена!
16:00:29 16-05-2023
государство понемногу избавляется от навязанной извне либерастии
18:27:27 16-05-2023
Гость (16:00:29 16-05-2023) государство понемногу избавляется от навязанной извне либера... Что-то вы не закончили от либеральной уходит, а к какой приходит, можно поподробнее и только не надо лозунгов, можно назвать точно модель из имеющихся на сегодняшний день.
16:40:36 16-05-2023
Да, и двери в квартиру должны открываться вовнутрь, чтобы их проще было выбивать.
21:31:03 16-05-2023
ФСБ чего хочет, то и делает, а Госдуме, чего скажут, то и примет. Все свои.