В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП

Силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю

15 мая 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю, на опоре. Рядом с ней проходит дорога.

Сейчас там работают сапёры и сотрудники ФСБ. Подробности выясняются.