В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП
Силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю
15 мая 2023, 15:54, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю, на опоре. Рядом с ней проходит дорога.
Сейчас там работают сапёры и сотрудники ФСБ. Подробности выясняются.
17:53:01 15-05-2023
Немцы ?
07:28:03 16-05-2023
Бандеровцы?