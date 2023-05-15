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В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП

Силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю

15 мая 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Неизвестные заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, силовики нашли коробку с проводами, которые уходят под землю, на опоре. Рядом с ней проходит дорога.

Сейчас там работают сапёры и сотрудники ФСБ. Подробности выясняются.

Комментарии 2

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Гость

17:53:01 15-05-2023

Немцы ?

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Гость

07:28:03 16-05-2023

Бандеровцы?

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