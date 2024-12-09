ФСБ накрыла международную мошенническую сеть кол-центров

По информации силовиков, они работали на грузинского экс-министра

09 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Наушники / Фото: unsplash.com / Curtis Berry

ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Как сообщает РИА Новости, от деятельности аферистов пострадало около 100 тысяч человек более чем в 50 странах.

По информации ведомства, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством, жертвами которого стали граждане государств ЕС, Великобритании, Канады, Индии, Бразилии, Японии и других стран.

"Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн долларов в день", – добавили в ФСБ.

Выяснилось, что руководителями функционирующих в РФ кол-центров являются гражданин Израиля и Украины по фамилии Ксельман, а также гражданин Израиля и Грузии по фамилии Тодва. Первый задержан, второй объявлен в розыск. В 2022 году по заданию СБУ они организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

Всего правоохранители задержали 11 руководителей. Их обвиняют по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.