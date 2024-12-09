ФСБ накрыла международную мошенническую сеть кол-центров
По информации силовиков, они работали на грузинского экс-министра
09 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Как сообщает РИА Новости, от деятельности аферистов пострадало около 100 тысяч человек более чем в 50 странах.
По информации ведомства, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Под видом инвестиционных сделок оно занималось массовым мошенничеством, жертвами которого стали граждане государств ЕС, Великобритании, Канады, Индии, Бразилии, Японии и других стран.
"Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн долларов в день", – добавили в ФСБ.
Выяснилось, что руководителями функционирующих в РФ кол-центров являются гражданин Израиля и Украины по фамилии Ксельман, а также гражданин Израиля и Грузии по фамилии Тодва. Первый задержан, второй объявлен в розыск. В 2022 году по заданию СБУ они организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
Всего правоохранители задержали 11 руководителей. Их обвиняют по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
12:49:53 09-12-2024
там же должна быть в "теме" куча народу, операторы и т.д., они типа не знали и не виноваты??? из -за этих мразей куча народу пострадало! всем пожизненное и без апеляций!
13:38:47 09-12-2024
Гость (12:49:53 09-12-2024) там же должна быть в "теме" куча народу, операторы и т.д., о... вот вот, не поверю, что операторы не знают номера с которых происходят такие афёры.
все просматривается, прослушивается и все известно, просто это комуто все надо....а когда становится не надо или кто то отказывается делаться, того убирают с "рынка".
15:51:35 09-12-2024
Гость (12:49:53 09-12-2024) там же должна быть в "теме" куча народу, операторы и т.д., о... Лучше сразу к стенке. Зачем на них наши деньги тратить!
13:00:38 09-12-2024
Оба-на! Накрыли жуликов!
13:31:42 09-12-2024
Ну хорошая новость