В ФСБ перечислили главные слова, выдающие телефонных мошенников
Чаще всего злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на "безопасный счет" и запугивают "уголовными делами"
09 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
Телефонные мошенники стали чаще использовать номера якобы Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС), мошенники, которые выдают себя за сотрудников органов безопасности, убеждают потенциальных жертв перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру, для того чтобы якобы обеспечить их сохранность и помочь оперативникам раскрыть преступления", – сообщили в агентстве.
Также злоумышленники нередко используют схему вымогательства денег в обмен на закрытие возбужденных с их слов "уголовных дел".
Правоохранители предупреждают: если в речи позвонившего человека есть следующие слова и фразы, нужно немедленно положить трубку:
- "ФСБ";
- "МВД";
- "Следственный комитет";
- "представитель службы безопасности банка";
- "безопасный счет";
- "единый расчетный счет Центрального банка России";
- "ваш гражданский долг";
- "сообщите код из СМС / данные вашей карты/паспорта/СНИЛС";
- убеждения срочно продать недвижимое имущество или транспорт.
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