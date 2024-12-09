В ФСБ перечислили главные слова, выдающие телефонных мошенников

Чаще всего злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на "безопасный счет" и запугивают "уголовными делами"

09 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Телефонные мошенники стали чаще использовать номера якобы Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС), мошенники, которые выдают себя за сотрудников органов безопасности, убеждают потенциальных жертв перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру, для того чтобы якобы обеспечить их сохранность и помочь оперативникам раскрыть преступления", – сообщили в агентстве.

Также злоумышленники нередко используют схему вымогательства денег в обмен на закрытие возбужденных с их слов "уголовных дел".

Правоохранители предупреждают: если в речи позвонившего человека есть следующие слова и фразы, нужно немедленно положить трубку: