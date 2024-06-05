ФСБ объявила предостережение летчику-пенсионеру, связавшемуся с СБУ
Вместе с мужчиной задержали еще одного
05 июня 2024, 22:59, ИА Амител
Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Об этом сообщает издание "Калужские новости".
По информации силовиков, вместе с пилотом-пенсионером задержали еще одного человека. Они получили от Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях. Осуществить планы им помешали спецслужбы.
В связи с намерениями экс-летчика и его сообщника им объявили о недопустимости действий, которые могут расценить как государственную измену.
06:05:28 06-06-2024
Второй был танкист-пенсионер ?
07:31:11 06-06-2024
им объявили о недопустимости действий --- это че за наказание? Типа ай-я-яй?
07:32:58 06-06-2024
Может Иванова выпустить и объявить ему о недопустимости действий? Он стопудово так больше делать не будет