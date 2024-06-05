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ФСБ объявила предостережение летчику-пенсионеру, связавшемуся с СБУ

Вместе с мужчиной задержали еще одного

05 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Судейский молоток / Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Об этом сообщает издание "Калужские новости".

По информации силовиков, вместе с пилотом-пенсионером задержали еще одного человека. Они получили от Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях. Осуществить планы им помешали спецслужбы.

В связи с намерениями экс-летчика и его сообщника им объявили о недопустимости действий, которые могут расценить как государственную измену.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

06:05:28 06-06-2024

Второй был танкист-пенсионер ?

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Гость

07:31:11 06-06-2024

им объявили о недопустимости действий --- это че за наказание? Типа ай-я-яй?

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Гость

07:32:58 06-06-2024

Может Иванова выпустить и объявить ему о недопустимости действий? Он стопудово так больше делать не будет

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