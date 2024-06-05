ФСБ объявила предостережение летчику-пенсионеру, связавшемуся с СБУ

Вместе с мужчиной задержали еще одного

05 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Об этом сообщает издание "Калужские новости".

По информации силовиков, вместе с пилотом-пенсионером задержали еще одного человека. Они получили от Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях. Осуществить планы им помешали спецслужбы.

В связи с намерениями экс-летчика и его сообщника им объявили о недопустимости действий, которые могут расценить как государственную измену.