ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"

Аресты прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один задержанный — гражданин России, еще двое иностранцы

04 апреля 2024, 20:15, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

ФСБ задержала еще троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА Новости.

Аресты прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один задержанный — гражданин России, еще двое иностранцы. Двое из них переводили деньги на приобретение оружия и транспортных средств, использованных в теракте. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Напомним, что в Москве арестовали 10 обвиняемых. Четверо из них — вероятные исполнители. 1 апреля ФСБ также заявляла о задержании в Дагестане иностранцев, причастных в финансировании и обеспечении "средствами террора" исполнителей.