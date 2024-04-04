ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"
Аресты прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один задержанный — гражданин России, еще двое иностранцы
04 апреля 2024, 20:15, ИА Амител
ФСБ задержала еще троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА Новости.
Аресты прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Один задержанный — гражданин России, еще двое иностранцы. Двое из них переводили деньги на приобретение оружия и транспортных средств, использованных в теракте. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.
Напомним, что в Москве арестовали 10 обвиняемых. Четверо из них — вероятные исполнители. 1 апреля ФСБ также заявляла о задержании в Дагестане иностранцев, причастных в финансировании и обеспечении "средствами террора" исполнителей.
07:38:43 05-04-2024
Как их много было задействовано. Вчера французский министр обороны звонил, говорил, что это не они. А на воре шапка горит. Может на них выходят