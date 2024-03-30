ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело
30 марта 2024, 18:05, ИА Амител
Улики / Кадр: Rutube-канал ТАСС / ЦОС ФСБ
В Ставропольском крае трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей. ФСБ предотвратила готовящийся теракт, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным силовиков, по месту проживания у задержанных изъяли составные части самодельной взрывчатки, химвещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
21:45:04 30-03-2024
Опять таджики что ли собирались нас взрывать? Что происходит? Мы же не с Таджикистаном воюем. Почему они так не довольны, чем обижены, почему идут уже массово против нас? Это уже система какая-то вырабатывается. Может разработать инструкции для нас, граждан, для противодействия таким злодеям. Я бы с удовольствием помогал в тылу обезвреживать. Только мне надо знать что делать.