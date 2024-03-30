ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело

30 марта 2024, 18:05, ИА Амител

Улики / Кадр: Rutube-канал ТАСС / ЦОС ФСБ

В Ставропольском крае трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей. ФСБ предотвратила готовящийся теракт, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, по месту проживания у задержанных изъяли составные части самодельной взрывчатки, химвещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.