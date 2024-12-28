ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера

Теракты планировались украинскими спецслужбами, отметили в ФСБ

28 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

ФСБ России предотвратила теракты, которые планировались против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны и военного блогера, освещающего события СВО. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержан гражданин России, действовавший по указанию украинской военной разведки. Он установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины по имени Андрей через мессенджер Telegram.

Как рассказали в ФСБ, по команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство. Оно имело мощность около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте и было замаскировано под переносную музыкальную колонку. В корпусе находились поражающие элементы в виде металлических шариков.

"Провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва", – сказано в сообщении ФСБ.

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Его действия документируются, оперативные мероприятия продолжаются.