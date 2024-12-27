Сотрудники ФСБ остановили исламистов, готовящих теракт в Москве

Члены группировки хотели устроить теракт в отделе полиции

27 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*). Об этом сообщает РИА Новости.

Члены группировки, выходцы из Центральной Азии, готовились к теракту в одном из отделов полиции в Москве. Террористы приобрели автомобиль, загрузили в него баллоны с пропаном и начали сборку самодельного взрывного устройства.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

"По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы", – пишет издание.

Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, о создании террористической организации и участии в ней.

* Запрещенная в России террористическая организация