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Сотрудники ФСБ остановили исламистов, готовящих теракт в Москве

Члены группировки хотели устроить теракт в отделе полиции

27 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb
Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*). Об этом сообщает РИА Новости.

Члены группировки, выходцы из Центральной Азии, готовились к теракту в одном из отделов полиции в Москве. Террористы приобрели автомобиль, загрузили в него баллоны с пропаном и начали сборку самодельного взрывного устройства.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

"По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы", – пишет издание.

Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, о создании террористической организации и участии в ней.

* Запрещенная в России террористическая организация

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В России предотвратили почти 200 терактов за 2024 год

Шесть из них готовились в учебных заведениях и людных местах
НОВОСТИОбщество
Москва Россия Теракт Терроризм

Комментарии 5

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Гость

18:03:52 27-12-2024

Чего людям не хватает? В Москве жили....

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Бдыщ

18:28:13 27-12-2024

Охренели вконец. Гнать их всех отсюда поганой метлой. Они готовы нас убивать в наших домах. Это не люди.

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Гость

05:57:43 28-12-2024

И вновь подозреваемые были ликвидированы

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Гость

08:40:37 28-12-2024

исламистов --- охренеть, они может не знают, что тот, кого они называют Малым Сатаной, таких как они больше года утилизировал. Или кто их жестко утилизируют того они сцут? Всегда это подозревал

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Гость

08:50:35 28-12-2024

Гость (08:40:37 28-12-2024) исламистов --- охренеть, они может не знают, что тот, кого о... или они не исламисты, а скорее сатанисты

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