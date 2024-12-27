Сотрудники ФСБ остановили исламистов, готовящих теракт в Москве
Члены группировки хотели устроить теракт в отделе полиции
27 декабря 2024, 17:45, ИА Амител
В Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*). Об этом сообщает РИА Новости.
Члены группировки, выходцы из Центральной Азии, готовились к теракту в одном из отделов полиции в Москве. Террористы приобрели автомобиль, загрузили в него баллоны с пропаном и начали сборку самодельного взрывного устройства.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
"По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы", – пишет издание.
Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, о создании террористической организации и участии в ней.
* Запрещенная в России террористическая организация
18:03:52 27-12-2024
Чего людям не хватает? В Москве жили....
18:28:13 27-12-2024
Охренели вконец. Гнать их всех отсюда поганой метлой. Они готовы нас убивать в наших домах. Это не люди.
05:57:43 28-12-2024
И вновь подозреваемые были ликвидированы
08:40:37 28-12-2024
исламистов --- охренеть, они может не знают, что тот, кого они называют Малым Сатаной, таких как они больше года утилизировал. Или кто их жестко утилизируют того они сцут? Всегда это подозревал
08:50:35 28-12-2024
Гость (08:40:37 28-12-2024) исламистов --- охренеть, они может не знают, что тот, кого о... или они не исламисты, а скорее сатанисты