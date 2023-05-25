ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

Атаковать опоры ЛЭП планировали 9 мая, однако из 30 объектов удалось подорвать лишь один

25 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ФСБ предотвратила планировавшиеся на 9 мая террористические атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Как сообщает РИА Новости, диверсионные группы спецслужб Украины пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций.

Таким образом, украинская сторона хотела добиться остановки ядерных реакторов и нарушить штатный режим работы АЭС. По их замыслу, это нанесло бы России серьёзный экономический и репутационный ущерб.

Всего террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

В результате силовики задержали диверсантов. Ими оказались гражданин Украины Майструк Александр и его соотечественник Усатенко Эдуард. Ещё один, гражданин Украины и России Юрий Кищак, объявлен в розыск – сейчас он находится в Бельгии. По информации ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник СВР Украины Виталий Горбатюк. Диверсанты прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины.

Также ФСБ установила и задержала двух пособников, которые обеспечили боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами. Они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.