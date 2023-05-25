ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
Атаковать опоры ЛЭП планировали 9 мая, однако из 30 объектов удалось подорвать лишь один
25 мая 2023, 14:01, ИА Амител
ФСБ предотвратила планировавшиеся на 9 мая террористические атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Как сообщает РИА Новости, диверсионные группы спецслужб Украины пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи атомных электростанций.
Таким образом, украинская сторона хотела добиться остановки ядерных реакторов и нарушить штатный режим работы АЭС. По их замыслу, это нанесло бы России серьёзный экономический и репутационный ущерб.
Всего террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.
В результате силовики задержали диверсантов. Ими оказались гражданин Украины Майструк Александр и его соотечественник Усатенко Эдуард. Ещё один, гражданин Украины и России Юрий Кищак, объявлен в розыск – сейчас он находится в Бельгии. По информации ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник СВР Украины Виталий Горбатюк. Диверсанты прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины.
Также ФСБ установила и задержала двух пособников, которые обеспечили боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами. Они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.
14:33:48 25-05-2023
А если бы нет, наверное могли бы украинские АЭС пострадать. Опасная ситуация