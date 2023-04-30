ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершённое в 1997 году
Преступление совершено тамбовской организованной преступной группировкой Барсукова (Кумарина)
30 апреля 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление было совершено в 1997 году.
Установлено, что убийство совершено тамбовской организованной преступной группировкой Барсукова (Кумарина). Один из участников группировки следил за передвижением Маневича и передавал информацию подельнику, а второй стрелял по автомобилю вице-губернатора.
Оба фигуранта дали признательные показания, пишет ТАСС.
Михаил Маневич руководил комитетом по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга.
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