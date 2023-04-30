ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершённое в 1997 году

Преступление совершено тамбовской организованной преступной группировкой Барсукова (Кумарина)

30 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление было совершено в 1997 году.

Установлено, что убийство совершено тамбовской организованной преступной группировкой Барсукова (Кумарина). Один из участников группировки следил за передвижением Маневича и передавал информацию подельнику, а второй стрелял по автомобилю вице-губернатора.

Оба фигуранта дали признательные показания, пишет ТАСС.

Михаил Маневич руководил комитетом по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга.