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Бывшего спортсмена и депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии

В отношении него возбудили дело по статье о краже с применением насилия

28 апреля 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывшего российского дзюдоиста, бронзового призёра Олимпийских игр и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии.

Как сообщает Mash, это может быть связано с избиением сотрудника гостиницы, которое произошло в августе 2022 года. 

В отношении Носова возбудили дело по статье о краже с применением насилия. 

Сейчас Дмитрий Носов находится в Москве, но если он решит вернуться на Бали, то ему грозит арест.

Происшествия депутаты

Комментарии 1

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Гость

16:58:20 28-04-2023

Молодец, дмитрий! Навтыкал халдею. Есть чем гордиться...

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