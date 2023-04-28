Бывшего спортсмена и депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии

В отношении него возбудили дело по статье о краже с применением насилия

28 апреля 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего российского дзюдоиста, бронзового призёра Олимпийских игр и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии.

Как сообщает Mash, это может быть связано с избиением сотрудника гостиницы, которое произошло в августе 2022 года.

В отношении Носова возбудили дело по статье о краже с применением насилия.

Сейчас Дмитрий Носов находится в Москве, но если он решит вернуться на Бали, то ему грозит арест.