Бывшего спортсмена и депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии
В отношении него возбудили дело по статье о краже с применением насилия
28 апреля 2023, 16:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бывшего российского дзюдоиста, бронзового призёра Олимпийских игр и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в розыск в Индонезии.
Как сообщает Mash, это может быть связано с избиением сотрудника гостиницы, которое произошло в августе 2022 года.
В отношении Носова возбудили дело по статье о краже с применением насилия.
Сейчас Дмитрий Носов находится в Москве, но если он решит вернуться на Бали, то ему грозит арест.
16:58:20 28-04-2023
Молодец, дмитрий! Навтыкал халдею. Есть чем гордиться...