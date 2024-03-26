ФСБ разоблачила коррупционеров и рейдеров в Минэкономразвития РФ. Видео задержания

Группировка состояла из числа высших должностных лиц министерства

26 марта 2024, 16:11, ИА Амител

ФСБ разоблачила организованную преступную группировку из числа высших должностных лиц Минэкономразвития РФ и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В частности, правоохранители выяснили, что члены ОПГ досрочно прекратили действие лицензии компании на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края.

"В целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли", - рассказали в ФСБ.

Кроме того, установлены факты хищения у одной из нефтегазовых компаний природного газа в особо крупном размере.