ФСБ разоблачила коррупционеров и рейдеров в Минэкономразвития РФ. Видео задержания
Группировка состояла из числа высших должностных лиц министерства
26 марта 2024, 16:11, ИА Амител
ФСБ разоблачила организованную преступную группировку из числа высших должностных лиц Минэкономразвития РФ и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
В частности, правоохранители выяснили, что члены ОПГ досрочно прекратили действие лицензии компании на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края.
"В целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли", - рассказали в ФСБ.
Кроме того, установлены факты хищения у одной из нефтегазовых компаний природного газа в особо крупном размере.
16:39:19 26-03-2024
неужели начали порядок наводить
11:08:54 27-03-2024
Гость (16:39:19 26-03-2024) неужели начали порядок наводить... Просто не поделились)))
16:49:16 26-03-2024
РАЗОБЛАЧИЛИ!!!
Вот это да конечно.
А особняки и элитные авто, у них видимо только в прошлом месяце появились
17:14:48 26-03-2024
сиротки....