В Барнауле за 2023 год выявили почти 250 экономических преступлений

Их совершали в сфере образования, здравоохранения, дорожного строительства, агропромышленного и оборонно-промышленного комплекса

07 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФНС России по АК

В 2023 году в Барнауле правоохранители выявили 473 преступления в различных отраслях экономики, каждое второе – тяжкого или особо тяжкого состава. Информация об этом содержится в отчете начальника городского УМВД о работе ведомства за прошлый год, с которым он выступит на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля. Документ имеется в распоряжении amic.ru.

Отмечается, что из общего числа 247 – экономические преступления, их выявили в сфере образования, здравоохранения, дорожного строительства, агропромышленного и оборонно-промышленного комплекса. При этом 157 случаев относятся к тяжким составам (в 2022-м – 139). В целом число экономических преступлений за год уменьшилось на 10 случаев.

Кроме того, правоохранители задокументировали 38 преступлений коррупционной направленности, в результате которых было похищено 150 млн рублей. За получение взяток задержали семь человек – фигурантами стали руководители бюджетных учреждений и организаций.

Помимо этого, силовики выявили восемь фактов хищений средств, выделенных на реализацию нацпроектов (в 2022 году было семь таких случаев), а также 14 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств (в прошлом году – 10).