ФСБ задержала банду чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищении 60 млн рублей

Речь идет о деньгах, выделенных в качестве субсидий на развитие сельского хозяйства в регионе

11 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

В Карачаево-Черкесии задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ.

"Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", – заявили в ведомстве.

Общий ущерб от действий преступников составил порядка 60 млн рублей. После задержания у подозреваемых обнаружили вещественные доказательства причастности к этому. Имена фигурантов, а также их количество и должности сотрудники спецслужбы не уточняют.