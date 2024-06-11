ФСБ задержала банду чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищении 60 млн рублей
Речь идет о деньгах, выделенных в качестве субсидий на развитие сельского хозяйства в регионе
11 июня 2024, 16:45, ИА Амител
В Карачаево-Черкесии задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ.
"Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", – заявили в ведомстве.
Общий ущерб от действий преступников составил порядка 60 млн рублей. После задержания у подозреваемых обнаружили вещественные доказательства причастности к этому. Имена фигурантов, а также их количество и должности сотрудники спецслужбы не уточняют.
20:26:27 11-06-2024
Те кто ворует на верху триллионы и миллиарды сотни миллиардов те не прекасаемы
20:50:40 11-06-2024
Это уже подрыв государственных устоев. Тут системные ошибки прослеживаются. А значит обвиняемых должны быть десятки. А чтобы такого не было, нужна смертная казнь или пожизненное на урановых рудниках. Вот и пусть банда чиновников отрабатывает оставшуюся жизнь на благо государства. А вообще, это уже новый термин "банда чиновников" со своей смысловой нагрузкой, это реалии сегодняшнего дня.