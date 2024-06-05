Суд арестовал сестер, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову в Москве
На такое преступление их могли толкнуть украинские мошенники
05 июня 2024, 07:14, ИА Амител
Суд арестовал двух женщин в Москве, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов", – рассказали агентству.
Согласно материалам дела, сестры пришли к памятнику Жукову на Манежной площади в Москве с баллончиками краски. Они написали на постаменте аббревиатуру ГУР – она расшифровывается как Главное управление разведки Украины.
По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые после предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад.
07:23:44 05-06-2024
Ой дуры!!!
11:06:18 05-06-2024
Гость (07:23:44 05-06-2024) Ой дуры!!!... ИЗУВЕРЫ! Позорят женский род!
07:28:45 05-06-2024
их могли толкнуть украинские мошенники ---- походу для пробандеровцев придумали отмазку, уже какой раз такую версию толкают. Может вообще на инопланетян все валить. Бандиты походу тоже скоро будут использовать такаю отмазку
08:04:26 05-06-2024
Baza передает со ссылкой на родственников обвиняемых, что Лысенкова и Николаева общались с мошенниками в течение недели и получали от них угрозы. Близкие, как сообщает канал, не смогли подтвердить, что женщины были знакомы.
09:08:26 05-06-2024
А может эта аббревиатура расшифровывается как - гидроусилитель руля?
09:44:03 05-06-2024
Гость (09:08:26 05-06-2024) А может эта аббревиатура расшифровывается как - гидроусилите... а на ваш взгляд, на памятниках можно писать любую дичь?
10:57:28 05-06-2024
Элен без ребят (09:44:03 05-06-2024) а на ваш взгляд, на памятниках можно писать любую дичь? ... Текст статьи прочтите внимательно, где идёт расшифровка аббревиатуры и мой комментарий, где я указал, что можно рисовать на памятниках?
11:08:01 05-06-2024
Гость (10:57:28 05-06-2024) Текст статьи прочтите внимательно, где идёт расшифровка аббр... Как раз сами не поняли - памятники святое -не трогать, от слова СОВСЕМ!
11:41:30 05-06-2024
Гость (11:08:01 05-06-2024) Как раз сами не поняли - памятники святое -не трогать, от сл... Да с этим никто и не спорит. Вопрос в том, почему сотрудники полиции именно ТАК расшифровали надпись?
12:15:32 05-06-2024
Гость (11:41:30 05-06-2024) Да с этим никто и не спорит. Вопрос в том, почему сотрудники... почему сотрудники полиции именно ТАК расшифровали надпись? --- так спросили у сестер, они все честно рассказали