Суд арестовал сестер, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову в Москве

На такое преступление их могли толкнуть украинские мошенники

05 июня 2024, 07:14, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Суд арестовал двух женщин в Москве, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов", – рассказали агентству.

Согласно материалам дела, сестры пришли к памятнику Жукову на Манежной площади в Москве с баллончиками краски. Они написали на постаменте аббревиатуру ГУР – она расшифровывается как Главное управление разведки Украины.

По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые после предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад.