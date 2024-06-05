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Суд арестовал сестер, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову в Москве

На такое преступление их могли толкнуть украинские мошенники

05 июня 2024, 07:14, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Суд арестовал двух женщин в Москве, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов", – рассказали агентству.

Согласно материалам дела, сестры пришли к памятнику Жукову на Манежной площади в Москве с баллончиками краски. Они написали на постаменте аббревиатуру ГУР – она расшифровывается как Главное управление разведки Украины.

По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые после предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад.

Происшествия украина Мошенники

Комментарии 10

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Гость

07:23:44 05-06-2024

Ой дуры!!!

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Гость

11:06:18 05-06-2024

Гость (07:23:44 05-06-2024) Ой дуры!!!... ИЗУВЕРЫ! Позорят женский род!

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Гость

07:28:45 05-06-2024

их могли толкнуть украинские мошенники ---- походу для пробандеровцев придумали отмазку, уже какой раз такую версию толкают. Может вообще на инопланетян все валить. Бандиты походу тоже скоро будут использовать такаю отмазку

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Бартоломео

08:04:26 05-06-2024

Baza передает со ссылкой на родственников обвиняемых, что Лысенкова и Николаева общались с мошенниками в течение недели и получали от них угрозы. Близкие, как сообщает канал, не смогли подтвердить, что женщины были знакомы.

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Гость

09:08:26 05-06-2024

А может эта аббревиатура расшифровывается как - гидроусилитель руля?

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Элен без ребят

09:44:03 05-06-2024

Гость (09:08:26 05-06-2024) А может эта аббревиатура расшифровывается как - гидроусилите... а на ваш взгляд, на памятниках можно писать любую дичь?

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Гость

10:57:28 05-06-2024

Элен без ребят (09:44:03 05-06-2024) а на ваш взгляд, на памятниках можно писать любую дичь? ... Текст статьи прочтите внимательно, где идёт расшифровка аббревиатуры и мой комментарий, где я указал, что можно рисовать на памятниках?

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Гость

11:08:01 05-06-2024

Гость (10:57:28 05-06-2024) Текст статьи прочтите внимательно, где идёт расшифровка аббр... Как раз сами не поняли - памятники святое -не трогать, от слова СОВСЕМ!

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Гость

11:41:30 05-06-2024

Гость (11:08:01 05-06-2024) Как раз сами не поняли - памятники святое -не трогать, от сл... Да с этим никто и не спорит. Вопрос в том, почему сотрудники полиции именно ТАК расшифровали надпись?

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Гость

12:15:32 05-06-2024

Гость (11:41:30 05-06-2024) Да с этим никто и не спорит. Вопрос в том, почему сотрудники... почему сотрудники полиции именно ТАК расшифровали надпись? --- так спросили у сестер, они все честно рассказали

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