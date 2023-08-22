ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию

Мужчина был задержан во время попытки приобретения изделия

22 августа 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силовики задержали в Ростовской области россиянина, который пытался приобрести секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Мужчина был задержан во время попытки приобретения изделия. Утверждается, что о его секретности он был уведомлен.

Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). На данный момент оперативники проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить другие возможные эпизоды преступлений фигуранта, а также разоблачить его возможных соучастников.