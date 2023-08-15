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Сотрудники ФСБ не дали двум сибирякам вступить в ряды ВСУ

Мужчина пытался попасть в украинскую армию и склонил к этому своего двоюродного брата

15 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей новосибирской области, которые пытались вступить в ВСУ. Об этом сообщает Mash Siberia.

33-летний житель села Кыштовка в социальных сетях искал возможность попасть в украинскую армию и склонил к этому своего 29-летнего двоюродного брата.

Силовики узнали и пришли для проведения пояснительной беседы, но нашли в доме серьезный арсенал. Хозяина жилья приговорили к году тюрьмы за незаконное хранение оружия.

Новосибирская область ФСБ полиция

Комментарии 3

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Гость

15:11:07 15-08-2023

Он хотел попасть в ВСУ, чтобы силовиков убивать, а они узнали и пришли для проведения пояснительной беседы

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Гость

17:13:49 15-08-2023

Почему только на год? Что так мало? Пусть работают в тюрьме на благо родине годами теперь.

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Быдло

17:55:15 15-08-2023

дебилов хватает. то навальнята расплодились,то теперь фанатики активизировались. промыли мозги народу

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