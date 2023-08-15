Сотрудники ФСБ не дали двум сибирякам вступить в ряды ВСУ

Мужчина пытался попасть в украинскую армию и склонил к этому своего двоюродного брата

15 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей новосибирской области, которые пытались вступить в ВСУ. Об этом сообщает Mash Siberia.

33-летний житель села Кыштовка в социальных сетях искал возможность попасть в украинскую армию и склонил к этому своего 29-летнего двоюродного брата.

Силовики узнали и пришли для проведения пояснительной беседы, но нашли в доме серьезный арсенал. Хозяина жилья приговорили к году тюрьмы за незаконное хранение оружия.