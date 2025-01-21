ФСБ задержала студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле
19-летний россиянин действовал по заданию украинской террористической организации
21 января 2025, 12:24, ИА Амител
Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали учащегося одного из средних специальных учебных заведений при попытке поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным спецслужбы, 19-летний гражданин России является противником проведения спецоперации на Украине. По заданию представителей украинской террористической организации он решил устроить теракт "в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО". Для поджога студент самостоятельно изготовил устройство с зажигательной смесью.
"Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта", – добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к теракту"). Расследование уголовного дела продолжается. Избрал ли суд меру пресечения студенту – не уточняется.
12:30:20 21-01-2025
Раньше были штрафбаты, там искупали. Даже если на другую сторону перебежит, участвовать скорее всего все равно придется. А перебежать из штрафбата тоже непросто, там есть уголовники, но которые против бандеровцев, могут помешать перебегать
12:37:08 21-01-2025
Гость (12:30:20 21-01-2025) Раньше были штрафбаты, там искупали. Даже если на другую сто... Вьюноша не военнослужащий-ему срок в дисбате не дадут.
13:07:23 21-01-2025
Гость (12:37:08 21-01-2025) Вьюноша не военнослужащий-ему срок в дисбате не дадут.... Так он сначала подпишет контракт, если ему правильно сделают предложение. Что-то подсказывает, что в текущей обстановке при желании такое предложение сделать можно
13:09:10 21-01-2025
Гость (12:37:08 21-01-2025) Вьюноша не военнослужащий-ему срок в дисбате не дадут.... Это может быть не дисбат, а обычный, но сформированный специальным контингентом. Такие уже есть
13:06:27 21-01-2025
Гость (12:30:20 21-01-2025) Раньше были штрафбаты, там искупали. Даже если на другую сто... Всё то вы хлеборезы-тыловые знаете
Везде вы побывали...
13:41:33 21-01-2025
Гость (13:06:27 21-01-2025) Всё то вы хлеборезы-тыловые знаете Везде вы побывали...... Все то вам, жертвам ЕГЭ, по зомбосайтам учиться, а лучше бы книжки читали, по которым прадеды еще воевали
12:35:29 21-01-2025
именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО".
Под это дело можно и Тувинский инцидент подвести- там, наверное,тоже контрактников для этого избивали?
13:01:52 21-01-2025
Гость (12:35:29 21-01-2025) именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО".По... желудь будете?
или сразу орешков?
13:00:30 21-01-2025
"Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось"
мужчине? вот это соевое чмо- мужчина?!
13:58:17 21-01-2025
Элен без ребят (13:00:30 21-01-2025) "Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не уда... Да куда бОльший мужчина, чем некоторые тут...
14:13:05 21-01-2025
Элен без ребят (13:00:30 21-01-2025) "Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не уда... А почему вы подписываетесь женским именем? Сменили пол?
19:42:41 21-01-2025
Зелибоба (14:13:05 21-01-2025) А почему вы подписываетесь женским именем? Сменили пол?... жёлудь будешь или кокосы предпочитаешь?
20:05:36 21-01-2025
Элен без ребят (19:42:41 21-01-2025) жёлудь будешь или кокосы предпочитаешь? ... По кокосам ему при встрече зарядите с ноги.
13:51:26 21-01-2025
судя по видео - он шел в сторону ОТ военкомата
14:55:51 21-01-2025
Почему то раньше, когда мирно светило солнце военкоматы не поджигали и в Великую Отечественную Войну такое не делали?
15:53:57 21-01-2025
Филипп Филиппыч (14:55:51 21-01-2025) Почему то раньше, когда мирно светило солнце военкоматы не п... в Великую Отечественную Войну такое не делали --- как здрасьте делали, такие же пробандеровцы. А когда мирно светит солнце, то и бандеровцы мирно сало едят. Может скоро так и будет. Вы же ждете. Только тихонько, ничего не жгите