ФСБ задержала студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле

19-летний россиянин действовал по заданию украинской террористической организации

21 января 2025, 12:24, ИА Амител

Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали учащегося одного из средних специальных учебных заведений при попытке поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, 19-летний гражданин России является противником проведения спецоперации на Украине. По заданию представителей украинской террористической организации он решил устроить теракт "в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО". Для поджога студент самостоятельно изготовил устройство с зажигательной смесью.

"Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта", – добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к теракту"). Расследование уголовного дела продолжается. Избрал ли суд меру пресечения студенту – не уточняется.