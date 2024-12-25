В Барнауле предотвращена информационная атака украинских структур
Злоумышленники пытались скомпрометировать деятельность силовиков
25 декабря 2024, 19:35, ИА Амител
В Барнауле правоохранители предотвратили распространение фейков. Злоумышленники пытались скомпрометировать деятельность силовых ведомств и оборонных предприятий. Об этом сообщает правительство Алтайского края.
Как рассказали в региональном Управлении ФСБ России, злоумышленники, связанные с украинской структурой информационно-психологических операций, пытались получить доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках одного из местных оборонных предприятий.
Преступники использовали социальные сети и мессенджеры для связи с работниками предприятия, выдавая себя за представителей правоохранительных органов.
"Предлогом вовлечения работника стала якобы готовящаяся проверка сотрудников на предмет сотрудничества с иноагентами, спецслужбами западных стран и финансирование ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, были созданы фейковые сообщества, где якобы присутствовали "кураторы", а сотрудникам показывали поддельные документы и приказы.
В УФСБ России по Алтайскому краю призывают быть внимательными к таким провокациям и напоминают, что правоохранители никогда не проводят проверок через мессенджеры.
В случае обнаружения подобных случаев рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.
20:07:29 25-12-2024
Приписки? Нет?
07:58:04 26-12-2024
одного из местных оборонных предприятий --- там должны быть зарплаты хорошие
09:08:18 26-12-2024
- "Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек,
Вечно в кожаных перчатках — чтоб не делать отпечатков, —
Жил в гостинице Советской несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, —
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив."
13:09:43 26-12-2024
Гость (09:08:18 26-12-2024) - "Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,Под ан... А за это друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чигаго, много женщин и машин. Враг не ведал, дурачина, что кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин
09:42:46 26-12-2024
Враг не дремлет и нам надо быть начеку..
13:00:03 26-12-2024
а нельзя было подержать пять минут на трубке подлеца
определить номер и приехать допросить афериста на кого работает
сапогами кирзовыми по морде?