В Барнауле предотвращена информационная атака украинских структур

Злоумышленники пытались скомпрометировать деятельность силовиков

25 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Мужчина работает на ноутбуке / Фото: unsplash.com

В Барнауле правоохранители предотвратили распространение фейков. Злоумышленники пытались скомпрометировать деятельность силовых ведомств и оборонных предприятий. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Как рассказали в региональном Управлении ФСБ России, злоумышленники, связанные с украинской структурой информационно-психологических операций, пытались получить доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках одного из местных оборонных предприятий.

Преступники использовали социальные сети и мессенджеры для связи с работниками предприятия, выдавая себя за представителей правоохранительных органов.

"Предлогом вовлечения работника стала якобы готовящаяся проверка сотрудников на предмет сотрудничества с иноагентами, спецслужбами западных стран и финансирование ВСУ", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, были созданы фейковые сообщества, где якобы присутствовали "кураторы", а сотрудникам показывали поддельные документы и приказы.

В УФСБ России по Алтайскому краю призывают быть внимательными к таким провокациям и напоминают, что правоохранители никогда не проводят проверок через мессенджеры.

В случае обнаружения подобных случаев рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.