НОВОСТИПроисшествия

ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

Предполагаемым исполнителем оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения

18 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.

Украинские спецслужбы обещали мужчине вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. В ФСБ подчеркнули, что сотрудники спецслужб Украины, причастные к теракту, будут найдены и понесут наказание.

Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.

Происшествия

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

15:04:54 18-12-2024

Узбек или таджик ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:49 18-12-2024

Быстро. Неужели и видео в авто нашли. Сейчас скорее всего подробно все рассказывает. Там, как правило, они сотрудничают. Почему то. Уважают, что-ли

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:33 18-12-2024

Гость (15:43:49 18-12-2024) Быстро. Неужели и видео в авто нашли. Сейчас скорее всего по... Ухи свои жалеют

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:13 18-12-2024

Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, чем через сутки

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:58 18-12-2024

Гость (17:08:13 18-12-2024) Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, че... Козел отпущения --- ну сам виноват, надо было у себя дома хорошую зарплату получать, зачем сюда было ехать. Тут проблемы могут быть. Вот такие например. Пусть едут домой. С миром. Мы в одной стране с ними жили, им не понравилось. Пусть теперь живут у себя

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:14 18-12-2024

Гость (17:08:13 18-12-2024) Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, че... По вашей логике, просто ткнули в карту и поехали забирать?)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:15 18-12-2024

Гость (17:27:14 18-12-2024) По вашей логике, просто ткнули в карту и поехали забирать?))... Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Главное, отчитаться.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:41 18-12-2024

Гость (17:53:15 18-12-2024) Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Гл... Надо привлечь и тех, кто специально порочит наши правоохранительные органы своими измышлениями о некомпетентности. По заданию ЦИПСО видимо. Это такие же террористы.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:32 19-12-2024

Гость (17:53:15 18-12-2024) Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Гл... Надо всегда перед задержанием у вас спрашивать, тот это или не тот, вы же в курсе

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:32 18-12-2024

Надо бы и тех к ответу привлечь, кто наводнил страну гастарбайтерами, не чурающимися любой "работы"!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров