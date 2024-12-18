ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова
Предполагаемым исполнителем оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения
18 декабря 2024, 14:10, ИА Амител
Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.
Украинские спецслужбы обещали мужчине вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. В ФСБ подчеркнули, что сотрудники спецслужб Украины, причастные к теракту, будут найдены и понесут наказание.
Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
15:04:54 18-12-2024
Узбек или таджик ?
15:43:49 18-12-2024
Быстро. Неужели и видео в авто нашли. Сейчас скорее всего подробно все рассказывает. Там, как правило, они сотрудничают. Почему то. Уважают, что-ли
16:10:33 18-12-2024
Гость (15:43:49 18-12-2024) Быстро. Неужели и видео в авто нашли. Сейчас скорее всего по... Ухи свои жалеют
17:08:13 18-12-2024
Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, чем через сутки
17:23:58 18-12-2024
Гость (17:08:13 18-12-2024) Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, че... Козел отпущения --- ну сам виноват, надо было у себя дома хорошую зарплату получать, зачем сюда было ехать. Тут проблемы могут быть. Вот такие например. Пусть едут домой. С миром. Мы в одной стране с ними жили, им не понравилось. Пусть теперь живут у себя
17:27:14 18-12-2024
Гость (17:08:13 18-12-2024) Козел отпущения, как и всегда при таких раскрытиях менее, че... По вашей логике, просто ткнули в карту и поехали забирать?)))
17:53:15 18-12-2024
Гость (17:27:14 18-12-2024) По вашей логике, просто ткнули в карту и поехали забирать?))... Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Главное, отчитаться.
21:12:41 18-12-2024
Гость (17:53:15 18-12-2024) Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Гл... Надо привлечь и тех, кто специально порочит наши правоохранительные органы своими измышлениями о некомпетентности. По заданию ЦИПСО видимо. Это такие же террористы.
08:16:32 19-12-2024
Гость (17:53:15 18-12-2024) Да, именно так сейчас и "раскрываются" дела, и не только. Гл... Надо всегда перед задержанием у вас спрашивать, тот это или не тот, вы же в курсе
18:14:32 18-12-2024
Надо бы и тех к ответу привлечь, кто наводнил страну гастарбайтерами, не чурающимися любой "работы"!