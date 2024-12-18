ФСБ заявила о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

Предполагаемым исполнителем оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения

18 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.

Украинские спецслужбы обещали мужчине вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. В ФСБ подчеркнули, что сотрудники спецслужб Украины, причастные к теракту, будут найдены и понесут наказание.

Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского района Московской области.