Кто такой генерал Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, и чем он известен?
В 2023 году генерал-лейтенант проводил брифинги Минобороны РФ, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России
17 декабря 2024, 12:51, ИА Амител
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Второй погибший – водитель Кириллова, который рано утром приехал за начальником, чтобы отвезти на работу. По предварительным данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство возле входа в подъезд.
Чем известен Игорь Кириллов и что произошло – читайте в материале amic.ru.
Что произошло на Рязанском проспекте?
17 декабря примерно в 06:00 Игорь Кириллов и его помощник Илья П. выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте. В этот момент, по предварительным данным, сдетонировало СВУ, которое было закреплено на ручке самоката, стоявшего возле входа в подъезд. Осколки взрывного устройства разлетелись на десятки метров и повредили окна дома напротив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас территорию вокруг дома осматривают саперы. Самокат, к которому прикрепили СВУ, заберут на экспертизу.
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов тротила, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"В связи с инцидентом, произошедшем на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", – сообщает московский СК.
Чем известен генерал Игорь Кириллов?
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов в 2023 году проводил брифинги Минобороны РФ, где рассказывал о готовящихся терактах на территории России. Он также о провокациях, которые готовят спецслужбы Украины с использованием отравляющих веществ.
Такие данные у Минобороны появились после того, как российские специалисты получили доступ к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон и их служебной документации.
"Химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки ВС России. Кроме того, предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", – ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на материалы брифинга Минобороны РФ.
Биография генерала Игоря Кириллова
Игорь Анатольевич родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты (1991), Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (2007).
С 1991 года по 1995-й проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.
С 1995 года по 2009-й последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ.
С сентября 2014 года по апрель 2017-го – начальник Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В апреле 2017 года назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.
Женат, имеет двоих сыновей. Герой труда, награжден государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ.
14:16:38 17-12-2024
Серьезных военночальников и промышленников надо охранять. Враг за смешные деньги нанимает глупцов для террактов.
15:10:24 17-12-2024
Гость (14:16:38 17-12-2024) Серьезных военночальников и промышленников надо охранять. Вр... там около подъезда зимой (!) стоял самокат со взрывчаткой, и никого не смутило? Когда они вышли - тое террорист знал их в лицо!, то заряд дистанционно активировали. водитель особист должен быть как минимум. ЭХ...Царствие небесное