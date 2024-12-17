Кто такой генерал Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, и чем он известен?

17 декабря примерно в 06:00 Игорь Кириллов и его помощник Илья П. выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте. В этот момент, по предварительным данным, сдетонировало СВУ, которое было закреплено на ручке самоката, стоявшего возле входа в подъезд. Осколки взрывного устройства разлетелись на десятки метров и повредили окна дома напротив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас территорию вокруг дома осматривают саперы. Самокат, к которому прикрепили СВУ, заберут на экспертизу.

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов тротила, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.