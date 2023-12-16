Грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет в Забайкалье

Есть погибший и пострадавшие

16 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

amic.ru

В Забайкалье человек погиб, еще семеро госпитализированы, после того как грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся.

ДТП случилось ночью 16 декабря в 22 км от поселка Новая Чара. На технологической дороге на территории предприятия шофер не справился с управлением.

"В результате происшествия пассажир 1979 года рождения скончался на месте аварии, остальные пассажиры и водитель осмотрены врачами, из них семь пассажиров с различными травмами госпитализированы", – рассказали в МВД региона.

Ранее четыре человека погибли при столкновении Kia и УАЗа в Ханты-Мансийском АО.