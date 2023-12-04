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Фура протаранила колонну Росгвардии под Воронежем

Один человек от полученных травм скончался

04 декабря 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Травмы получили 11 человек, четверо от медицинской помощи отказались. Семь человек привезли в больницу. Из них трое были госпитализированы, один потом скончался.

Авария произошла 2 декабря в 14:35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". 

Водитель фуры врезался в автобусы Росгвардии. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае днем 3 декабря произошло ДТП на трассе между селами Новоегорьевское и Волчиха.

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