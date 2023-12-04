Фура протаранила колонну Росгвардии под Воронежем
Один человек от полученных травм скончался
04 декабря 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Травмы получили 11 человек, четверо от медицинской помощи отказались. Семь человек привезли в больницу. Из них трое были госпитализированы, один потом скончался.
Авария произошла 2 декабря в 14:35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон".
Водитель фуры врезался в автобусы Росгвардии. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае днем 3 декабря произошло ДТП на трассе между селами Новоегорьевское и Волчиха.
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