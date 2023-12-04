На Алтае принадлежащий больнице "УАЗ-Патриот" врезался в дерево, пострадала девушка
Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением
04 декабря 2023, 14:42, ИА Амител
Фото: gorobzor.ru
В Алтайском крае днем 3 декабря произошло ДТП на трассе между селами Новоегорьевское и Волчиха, сообщает региональное МВД.
"37-летний мужчина, управляя служебным автомобилем "УАЗ-Патриот", принадлежащим медицинскому учреждению, не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП травмы получила пассажир автомобиля – 23-летняя девушка, госпитализация не потребовалась.
14:56:22 04-12-2023
Автор заголовка, это "пять"