На Алтае принадлежащий больнице "УАЗ-Патриот" врезался в дерево, пострадала девушка

Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением

04 декабря 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: gorobzor.ru

В Алтайском крае днем 3 декабря произошло ДТП на трассе между селами Новоегорьевское и Волчиха, сообщает региональное МВД.

"37-летний мужчина, управляя служебным автомобилем "УАЗ-Патриот", принадлежащим медицинскому учреждению, не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП травмы получила пассажир автомобиля – 23-летняя девушка, госпитализация не потребовалась.