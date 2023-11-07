Фура с новым трамваем слетела с трассы в Алтайском крае
Грузовик выехал с дороги и сложился
07 ноября 2023, 18:10, ИА Амител
Кадр из видео
Фура с необычным грузом слетела с трассы в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам очевидцев, грузовик перевозил новый трамвай. Машину выбросило с дороги, где она почти сложилась пополам.
Ценный груз не пострадал, трамвай уже доставили в депо.
Что именно стало причиной аварии – не уточняется.
18:37:50 07-11-2023
ну летом то новые трамваи привезти опять не успели, конечно, вот и последствия......
19:40:39 07-11-2023
Правильно, железных дорог же в стране не осталось
19:54:32 07-11-2023
Так мы ни когда новых трамваев не дождёмся.
22:05:12 07-11-2023
Он что наш новый трамвай чуть не угробил?!