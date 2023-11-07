Фура с новым трамваем слетела с трассы в Алтайском крае

Грузовик выехал с дороги и сложился

07 ноября 2023, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео

Фура с необычным грузом слетела с трассы в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, грузовик перевозил новый трамвай. Машину выбросило с дороги, где она почти сложилась пополам.

Ценный груз не пострадал, трамвай уже доставили в депо.

Что именно стало причиной аварии – не уточняется.