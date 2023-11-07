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Фура с новым трамваем слетела с трассы в Алтайском крае

Грузовик выехал с дороги и сложился

07 ноября 2023, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Фура с необычным грузом слетела с трассы в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, грузовик перевозил новый трамвай. Машину выбросило с дороги, где она почти сложилась пополам. 

Ценный груз не пострадал, трамвай уже доставили в депо.

Что именно стало причиной аварии – не уточняется. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

18:37:50 07-11-2023

ну летом то новые трамваи привезти опять не успели, конечно, вот и последствия......

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Гость

19:40:39 07-11-2023

Правильно, железных дорог же в стране не осталось

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Алексей

19:54:32 07-11-2023

Так мы ни когда новых трамваев не дождёмся.

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Жора

22:05:12 07-11-2023

Он что наш новый трамвай чуть не угробил?!

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