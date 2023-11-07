Под Барнаулом фура съехала в кювет и развернулась

Предположительно, причиной ДТП стал гололед

07 ноября 2023, 12:26, ИА Амител

Фура улетела в кювет под Барнаулом. Как сообщает "В курсе 22", авария произошла на трассе поселок Сибирский – Барнаул.

Согласно кадрам с места происшествия, при съезде в кювет фуру развернуло. Предположительно, причиной ДТП стал гололед. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что количество аварий, на месте происшествия которых были установлены недостатки по содержанию дорог в зимний период, увеличилось в Алтайском крае на 67%. С начала года в них погибли пять человек и еще 103 пострадали. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.