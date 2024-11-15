Фура слетела с трассы под Барнаулом
Пострадал ли водитель — неизвестно
15 ноября 2024, 16:51, ИА Амител
Съехавшая с трассы фура / Фото: unsplash.com
Фура вылетела с трассы возле поселка Бельмесево под Барнаулом. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.
Судя по кадрам, грузовик не перевернулся после съезда, но врезался в дерево. Других участников аварии на кадрах не видно.
"Будьте аккуратны, на дороге гололед", – добавил свидетель происшествия.
Напомним, что это не первая авария в сложных дорожных условиях, которые обрушились на Алтайский край. В частности, утром 15 ноября на Змеиногорском тракте столкнулись два автомобиля, неподалеку от строящейся развязки.
20:51:09 15-11-2024
Прошу уточнения: в этой "фуре" перевозят, вероятно, длинные и круглые предметы? И называется он фура-длинокругловоз? А? Али энто кака-то другая фура?