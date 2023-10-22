Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае

О пострадавших в инциденте не сообщается

22 октября 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Панкрушихинском районе Алтайского края на трассе между селами Подойниково и Высокая Грива фура съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

На кадрах с места происшествия видно, что грузовик завалился на борт. О пострадавших в инциденте не сообщается. Подробности уточняются.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на выезде из села Мамонтово в сторону села Украинка. 71-летний водитель за рулем ВАЗ не уступил дорогу иномарке, которой управляла 65-летняя женщина.

В результате скончалась 88-летняя пассажирка ВАЗ. Вторая 63-летняя пассажирка и водитель иномарки с переломами конечностей доставлены в Мамонтовскую ЦРБ. Водитель отечественного авто отказался от госпитализации.