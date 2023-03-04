Фура слетела в кювет со скользкой трассы в Алтайском крае

Авария произошла на трассе Барнаул – Рубцовск

04 марта 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае грузовой автомобиль с прицепом слетел в кювет, сообщил телеграм-канал "В курсе 22" в субботу, 4 марта.

По его информации, инцидент случился на трассе Барнаул – Рубцовск. "Очень скользко", – сказано в посте.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. О пострадавших информации нет.

Напомним, утром 4 марта в Барнауле на проспекте Строителей под мостом "паровозиком" столкнулись порядка 6-8 автомобилей.