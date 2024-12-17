Фура временно заблокировала движение трамваев в Барнауле
У машины отвалилась площадка для груза, когда она проезжала через переезд
17 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"
Прицеп фуры отвалился на трамвайном переезде на проспекте Ленина, неподалеку от его пересечения с улицей Северо-Западной. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"Встали трамваи", – добавил свидетель происшествия.
Напомним, вечером 16 декабря схожий инцидент произошел на проспекте Красноармейском, однако тогда большегруз перекрыл проезжую часть. В результате образовались пробки на Красноармейском и улице Партизанской. Самый длинный затор был от Ядринцева до проспекта – почти 700 метров.
10:36:00 17-12-2024
а что мазута на ленинском делала?
10:41:23 17-12-2024
гость (10:36:00 17-12-2024) а что мазута на ленинском делала?... Продукты питания и стройматериалы везла. Именно этим, "умные" люди вчера оправдывали фуру поставившую раком Красноармейский и Партизанскую.
10:46:16 17-12-2024
Гость (10:41:23 17-12-2024) Продукты питания и стройматериалы везла. Именно этим, "умные... Если это оправдание, то для кого тогда там знаки запрещающие движение грузового транспорта?
10:57:54 17-12-2024
Ему надо было на северо-западной развернуться, там всё условия. Чё не подсказали?)