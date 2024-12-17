Фура временно заблокировала движение трамваев в Барнауле

У машины отвалилась площадка для груза, когда она проезжала через переезд

17 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Прицеп фуры отвалился на трамвайном переезде на проспекте Ленина, неподалеку от его пересечения с улицей Северо-Западной. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

"Встали трамваи", – добавил свидетель происшествия.

Напомним, вечером 16 декабря схожий инцидент произошел на проспекте Красноармейском, однако тогда большегруз перекрыл проезжую часть. В результате образовались пробки на Красноармейском и улице Партизанской. Самый длинный затор был от Ядринцева до проспекта – почти 700 метров.