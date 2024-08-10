Фуру перевернуло. Жесткая авария произошла в Горном Алтае

Пострадали по меньшей мере два человека

10 августа 2024, 10:59, ИА Амител

Смятая легковушка / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария произошла в Горном Алтае в районе села Манжерок. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", легковой автомобиль врезался в фуру — от удара последнюю перевернуло.

На опубликованном видео видно, что иномарка получила серьезные повреждения — ее лобовую часть смяло. Большегруз вылетел в кювет и завалился на бок.

В аварии есть пострадавшие — один человек лежит возле легковушки, а еще один сидит с перебинтованной головой на обочине, возле перевернувшегося грузовика. Степень тяжести их состояния неизвестна. О наличии умерших в публикации не уточняется.