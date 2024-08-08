Пять человек погибли на трассе в Красноярском крае, возвращаясь с кладбища

Они ехали с похорон знакомого, погибшего в ДТП неподалеку

08 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Авария, в которой погибли шесть человек, произошла в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным прокуратуры, иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик SCANIA. Все, кто был в легковом автомобиле, скончались. Водитель грузовика пострадал. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, люди ехали с похорон своего знакомого.

Недавно молодой человек на ВАЗе выехал на встречку, врезался в карету скорой помощи и погиб. Также погибли водитель и фельдшер.