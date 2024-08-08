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Пять человек погибли на трассе в Красноярском крае, возвращаясь с кладбища

Они ехали с похорон знакомого, погибшего в ДТП неподалеку

08 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Авария, в которой погибли шесть человек, произошла в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

По данным прокуратуры, иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик SCANIA. Все, кто был в легковом автомобиле, скончались. Водитель грузовика пострадал. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, люди ехали с похорон своего знакомого.

Недавно молодой человек на ВАЗе выехал на встречку, врезался в карету скорой помощи и погиб. Также погибли водитель и фельдшер.

ДТП Красноярский край

Комментарии 4

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Гость

14:51:55 08-08-2024

У Костлявой с косой, тоже свои причуды.

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111

15:09:51 08-08-2024

так шесть или пять?

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Гость

18:45:16 08-08-2024

111 (15:09:51 08-08-2024) так шесть или пять?... пятеро ехали с похорон друга, который на этом же месте погиб в дтп и двоих со скорой забрал.

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Гость

17:17:54 08-08-2024

Мокрая трасса, надо было не поспешать, особенно с кладбища.

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