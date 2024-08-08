Пять человек погибли на трассе в Красноярском крае, возвращаясь с кладбища
Они ехали с похорон знакомого, погибшего в ДТП неподалеку
08 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Авария, в которой погибли шесть человек, произошла в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным прокуратуры, иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик SCANIA. Все, кто был в легковом автомобиле, скончались. Водитель грузовика пострадал. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, люди ехали с похорон своего знакомого.
Недавно молодой человек на ВАЗе выехал на встречку, врезался в карету скорой помощи и погиб. Также погибли водитель и фельдшер.
14:51:55 08-08-2024
У Костлявой с косой, тоже свои причуды.
15:09:51 08-08-2024
так шесть или пять?
18:45:16 08-08-2024
111 (15:09:51 08-08-2024) так шесть или пять?... пятеро ехали с похорон друга, который на этом же месте погиб в дтп и двоих со скорой забрал.
17:17:54 08-08-2024
Мокрая трасса, надо было не поспешать, особенно с кладбища.