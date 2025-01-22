Фуру развернуло на трассе Барнаул – Бийск

Большегруз могла зацепить "Газель"

22 января 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе Барнаул – Бийск произошло ДТП с фурой. Ее развернуло в результате столкновения. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, в аварии фура потеряла часть груза. Автомобиль могла зацепить "Газель Некст".

О пострадавших в аварии не сообщается.

"Будьте бдительными на дороге!" – предупреждают участники сообщества.

Напомним, ГАИ призвала водителей и пешеходов быть осторожнее во время непогоды в Алтайском крае. 22 января и ночью 23 января в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед и метели. Ветер может усилиться до 25-30 м/c. Также 23 января ожидается резкое похолодание.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также избегать опасных маневров на дороге. Пешеходов просят передвигаться исключительно по тротуарам и переходить дорогу строго в установленных местах.