ГАИ призвала водителей и пешеходов быть осторожнее во время непогоды в Алтайском крае

Автомобилистов призвали отказаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов

22 января 2025, 11:15, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к участникам дорожного движения и призвала их быть внимательными и предельно осторожными на дорогах. Как сообщает пресс-служба ведомства, водителей призвали отказаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов в период непогоды.

Отмечается, что в течение суток 22 января и ночью 23 января в Алтайском крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, гололед, отложение мокрого снега и метели. Ветер усилится до 25-30 м/c. Кроме того, 23 января ожидается резкое похолодание.

В ГАИ призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также избегать опасных маневров на дороге. Пешеходов просят передвигаться исключительно по тротуарам, а пересекать проезжую часть в установленных местах.

Напомним, что 21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Кроме того, ограничено движение автобусов по одному из направлений.