ГАИ призвала водителей и пешеходов быть осторожнее во время непогоды в Алтайском крае
Автомобилистов призвали отказаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов
22 января 2025, 11:15, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к участникам дорожного движения и призвала их быть внимательными и предельно осторожными на дорогах. Как сообщает пресс-служба ведомства, водителей призвали отказаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов в период непогоды.
Отмечается, что в течение суток 22 января и ночью 23 января в Алтайском крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, гололед, отложение мокрого снега и метели. Ветер усилится до 25-30 м/c. Кроме того, 23 января ожидается резкое похолодание.
В ГАИ призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также избегать опасных маневров на дороге. Пешеходов просят передвигаться исключительно по тротуарам, а пересекать проезжую часть в установленных местах.
Напомним, что 21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Кроме того, ограничено движение автобусов по одному из направлений.
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