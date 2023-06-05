Рассказываем, кто победил

05 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

1 июня завершилась двухдневная Спартакиада Алтайкрайэнерго. На лыжной базе "Локомотив" развернулась борьба между командами девяти филиалов компании и аппарата управления.

В чём соревновались работники компании?

Состязания прошли по дисциплинам:

мини-футбол;

волейбол;

стритбол;

настольный теннис;

гиревой спорт;

дартс;

перетягивание каната;

весёлые старты.

Для руководителей организовали управленческий матч, в который вошли стрельба из воздушной винтовки и лука. В качестве дополнительной площадки выступил петанк (бросание металлических шаров разных цветов). Игра, зародившаяся в средние века во Франции, в течение всего дня притягивала гостей мероприятия, а вечером в товарищеском матче сошлись директора филиалов и заместители генерального директора.





















































Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

Насколько это было важно для компании?

Конечно важно, ведь спорт – правильное увлечение, которое делает здоровыми и тело, и дух.

"Такие мероприятия бесспорно нужны, соревноваться нужно со своими конкурентами и, конечно, с собой. Уровень подготовки спортсменов растёт год от года, как и уровень организации. Спасибо всем за эмоции и атмосферу", – сказал на закрытии спартакиады и награждении победителей министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

А на церемонии открытия соревнований участников поприветствовали генеральный директор Алтайкрайэнерго Сергей Приб и заместитель начальника железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов.





























Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

Кто победил?

По итогам двух дней соревнований первое место в общем командном зачёте оставили за собой Новоалтайские МЭС, которые завоевали победу в прошлом году. Команда из Новоалтайска опередила всех в волейболе, мини-футболе, стритболе, весёлых стартах и настольном теннисе. Капитан команды, начальник службы подстанций Александр Сенатов признан лучшим футболистом спартакиады. Электромонтёра по испытаниям и измерениям электротехнической лаборатории Змеиногорских МЭС Дениса Мерлицкого признали лучшим вратарём.

Второе место заняла команда аппарата управления, ей удалось улучшить свой результат в сравнении с прошлым годом и подняться на одну ступень пьедестала.

Спортсмены из филиала "Кулундинские МЭС" завоевали бронзу. Этот результат команде обеспечили тяжелоатлеты: кулундинцы стали лучшими в перетягивании каната и гиревом спорте.

Кубок генерального директора Сергей Приб вручил директору филиала "Алейские МЭС" Александру Самойлову. Руководитель компании подчеркнул, что Александр Александрович в составе команды филиала боролся за победу в различных видах спорта.

"Сегодня нет проигравших, только победители! Двое суток мы прожили на одной площадке, команды плечом к плечу сражались за первое место, невзирая на должности и статусы. Благодарю всех спортсменов и болельщиков за позитив и самоотдачу! Год от года коллектив Алтайкрайэнерго становится только крепче и лучше", – отметил Сергей Приб.

Лучшим игроком по волейболу среди девушек стала контролёр энергосбыта филиала "Змеиногорские МЭС" Марина Вострова. Титул "Самый опытный волейболист" получил мастер участка по ремонту оборудования филиала "Новоалтайские МЭС" Михаил Малыгин.

Председатель объединённой первичной профсоюзной организации, заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии Сергей Фомакин вручил команде филиала "Кулундинские МЭС" Кубок профсоюза – за неугасаемое стремление к победе.

"Конечно, основная цель соревнований – пропаганда спорта и здорового образа жизни. Но нельзя забывать, что благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность собраться вместе, познакомиться лично и пообщаться. От филиала к филиалу передаются традиции, укрепляется корпоративная культура", – сказал Сергей Фомакин.

Отметим, во время подведения итогов Спартакиады Алтайкрайэнерго – 2023 Сергей Приб представил спортсменов, которые в скором времени начнут подготовку к Спартакиаде энергетиков Алтая.