Футболист "Динамо-Барнаул" попал не в те ворота, но команда всё равно победила

Матч против клуба "Химик-Август" завершился в пользу алтайских спортсменов

29 мая 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" одержали волевую победу на своём стадионе. Матч второго этапа первенства России среди команд второй лиги за 7-12 места против клуба "Химик-Август" из чувашского посёлка Вурнары состоялся 28 мая и завершился со счётом 2:1 в пользу алтайских футболистов.

Причём все голы в игре забили динамовцы. На 11-й минуте после прострела с фланга мяч в ворота собственной команды срезал защитник барнаульцев Егор Никифоренко. Но после перерыва мячи влетали уже в сетку ворот гостей.

Отличились динамовцы Игорь Абрамов на 59-й минуте и Максим Вернигор уже в самой концовке игры. Барнаульцы набрали 23 очка и поднялись на общее седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч "Динамо" проведёт 4 июня в Екатеринбурге против местного "Урала-2", занимающего последнюю, двенадцатую строку. Эта игра станет заключительной в сезоне 2022/23 года.