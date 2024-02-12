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Футболист погиб от удара молнии во время матча в Индонезии

Врачам не удалось спасти 35-летнего спортсмена

12 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Футболиста убило молнией во время матча в Индонезии / Кадр: SHOT
Футболиста убило молнией во время матча в Индонезии / Кадр: SHOT

Футболист клуба "Персикас Субанга" Септиан Рахарджа погиб от удара молнии в индонезийском городе Бандунг, пишет "РГ".

Инцидент случился 10 февраля во время матча на стадионе "Силиванги". Молния ударила по арене дважды: первый разряд обошелся без трагических последствий, второй – случившийся через секунду – попал в 35-летнего спортсмена.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи по итогу спасти его не смогли.

Происшествия Спорт

Комментарии 1

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Гость

10:16:05 13-02-2024

Поди всевышний не выдержал, глядя на его игру.

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