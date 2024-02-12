Футболист погиб от удара молнии во время матча в Индонезии
Врачам не удалось спасти 35-летнего спортсмена
12 февраля 2024, 08:15, ИА Амител
Футболиста убило молнией во время матча в Индонезии / Кадр: SHOT
Футболист клуба "Персикас Субанга" Септиан Рахарджа погиб от удара молнии в индонезийском городе Бандунг, пишет "РГ".
Инцидент случился 10 февраля во время матча на стадионе "Силиванги". Молния ударила по арене дважды: первый разряд обошелся без трагических последствий, второй – случившийся через секунду – попал в 35-летнего спортсмена.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи по итогу спасти его не смогли.
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