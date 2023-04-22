В Индии мужчину убила летящая корова
Животное тоже не выжило
22 апреля 2023, 22:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова, пишет Outlook.
Инцидент случился в районе города Алвар в штате Раджастхан.
Животное вышло на ж/д пути и было сбито скоростным поездом. В результате удара корова пролетела около 30 метров и приземлилась на отставного электрика, который в этот момент писал на рельсы.
Местного жителя доставили в больницу, где констатировали его смерть. Четвероногое также не выжило.
05:05:34 23-04-2023
Супер новость!
07:50:22 23-04-2023
Так вместе и похоронили
13:25:03 23-04-2023
вывод: не стоит писать на рельсы.. бог накажет
13:33:05 23-04-2023
Ещё Горький говорил, стряхивая воронью какашку с шляпы - Хорошо, что коровы не летают.... Ошибся классик.