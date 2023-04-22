В Индии мужчину убила летящая корова

Животное тоже не выжило

22 апреля 2023, 22:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова, пишет Outlook.

Инцидент случился в районе города Алвар в штате Раджастхан.

Животное вышло на ж/д пути и было сбито скоростным поездом. В результате удара корова пролетела около 30 метров и приземлилась на отставного электрика, который в этот момент писал на рельсы.

Местного жителя доставили в больницу, где констатировали его смерть. Четвероногое также не выжило.