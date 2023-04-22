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В Индии мужчину убила летящая корова

Животное тоже не выжило

22 апреля 2023, 22:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Индии мужчину убила отлетевшая от поезда корова, пишет Outlook.

Инцидент случился в районе города Алвар в штате Раджастхан.

Животное вышло на ж/д пути и было сбито скоростным поездом. В результате удара корова пролетела около 30 метров и приземлилась на отставного электрика, который в этот момент писал на рельсы.

Местного жителя доставили в больницу, где констатировали его смерть. Четвероногое также не выжило.

Комментарии 4

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Гость

05:05:34 23-04-2023

Супер новость!

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Гость

07:50:22 23-04-2023

Так вместе и похоронили

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Гость

13:25:03 23-04-2023

вывод: не стоит писать на рельсы.. бог накажет

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Гость

13:33:05 23-04-2023

Ещё Горький говорил, стряхивая воронью какашку с шляпы - Хорошо, что коровы не летают.... Ошибся классик.

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