Футболист Смертин помог барнаульцам с починкой автомобиля у кладбища

По словам горожанки, спортсмен был единственным, кто сам остановился и предложил помощь

12 июня 2023, 12:00, ИА Амител ор

Кадр из видео: YouTube-канал "Sports Интервью"

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин помог барнаульцам с заменой автомобильного колеса, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".

По ее словам, поломка случилась 10 июня у Михайловского кладбища. Спортсмен был единственным, кто остановился сам и предложил помощь.

Женщина выразила огромную благодарность спортсмену, а также тем, кто одолжил инструменты для ремонта.