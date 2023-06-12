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Футболист Смертин помог барнаульцам с починкой автомобиля у кладбища

По словам горожанки, спортсмен был единственным, кто сам остановился и предложил помощь

12 июня 2023, 12:00, ИА Амител ор

Кадр из видео: YouTube-канал "Sports Интервью"
Кадр из видео: YouTube-канал "Sports Интервью"

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин помог барнаульцам с заменой автомобильного колеса, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".

По ее словам, поломка случилась 10 июня у Михайловского кладбища. Спортсмен был единственным, кто остановился сам и предложил помощь.

Женщина выразила огромную благодарность спортсмену, а также тем, кто одолжил инструменты для ремонта.

Комментарии 3

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Гость

14:26:51 12-06-2023

сколько можно об этом....помог и помог

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Гость

16:46:33 12-06-2023

заг не правильный. БЫВШИЙ футболист, будет точнее. а за помощь респект Лехе. а так же тем кто с инструментом помог. и снова косяк в заголовке...

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Гость

17:46:42 12-06-2023

Алексей и человек нормальный и автомобилист. Ехал за ним от Барнаула до Новоалтайска по правобережному тракту, так он ни разу скорость не превысил. Не то что некоторые "крутые гонщики" понторезы.

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