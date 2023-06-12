Футболист Смертин помог барнаульцам с починкой автомобиля у кладбища
По словам горожанки, спортсмен был единственным, кто сам остановился и предложил помощь
12 июня 2023, 12:00, ИА Амител ор
Кадр из видео: YouTube-канал "Sports Интервью"
Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин помог барнаульцам с заменой автомобильного колеса, рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".
По ее словам, поломка случилась 10 июня у Михайловского кладбища. Спортсмен был единственным, кто остановился сам и предложил помощь.
Женщина выразила огромную благодарность спортсмену, а также тем, кто одолжил инструменты для ремонта.
14:26:51 12-06-2023
сколько можно об этом....помог и помог
16:46:33 12-06-2023
заг не правильный. БЫВШИЙ футболист, будет точнее. а за помощь респект Лехе. а так же тем кто с инструментом помог. и снова косяк в заголовке...
17:46:42 12-06-2023
Алексей и человек нормальный и автомобилист. Ехал за ним от Барнаула до Новоалтайска по правобережному тракту, так он ни разу скорость не превысил. Не то что некоторые "крутые гонщики" понторезы.