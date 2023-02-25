Сычёв, Алдонин и Смертин приехали в Барнаул на детский турнир по футболу
В церемонии открытия "Чемпионата победителей" также поучаствовал губернатор Виктор Томенко
25 февраля 2023, 16:15, ИА Амител
Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин и Алексей Смертин приехали в Барнаул на четвёртый этап детского благотворительного Всероссийского детского футбольного турнира "Чемпионат победителей". Церемония открытия прошла 25 февраля в спорткомлексе "Темп", сообщают в пресс-службе регионального правительства.
На турнире восемь команд из Заринска, Бийска, Барнаула, Павловска, Панкрушихинского и Троицкого районов поборются за выход в полуфинал, который пройдёт в сентябре в Москве. В соревнованиях участвуют воспитанники детдомов, дети из неполных и многодетных семей, а также подростки с ограниченными возможностями здоровья.
На открытии чемпионата почётные гости поздравили юных спортсменов. Также они сыграют сегодня с ними на одном поле.
Кроме того, в торжественной церемонии поучаствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона поздравил юных футболистов, тренеров, болельщиков и гостей турнира со спортивным праздником и предложил все победы сегодняшних состязаний посвятить военным, мобилизованным и добровольцам, которые участвуют в СВО.
"Алтайский край – очень футбольный регион. Футбол в крае на подъёме. Этому способствует то, что сегодня есть где тренироваться, где готовиться, где выступать. <...> Мы продолжим эту работу, будем создавать условия, чтобы всё больше мальчишек и, что важно, девчонок приходили в этот спорт, влюблялись в него, посвящали ему жизни и становились профессиональными футболистами", – отметил Томенко.
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