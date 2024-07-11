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Футболиста Александра Соболева оштрафовали за тонировку на люксовом "гелике"

Уроженец Барнаула ездил на машине с плотной черной пленкой на передних боковых стеклах

11 июля 2024, 15:01, ИА Амител

Автомобиль Александра Соболева / Фото: Telegram-канал Mash
Автомобиль Александра Соболева / Фото: Telegram-канал Mash

Нападающего московского "Спартака", уроженца Барнаула Александра Соболева оштрафовали за обклеенные стекла люксового Mercedes-Benz мощной тонировкой, сообщает Telegram-канал Mash.

"Оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста", – говорится в сообщении.

Правоохранители остановили машину Соболева с номерами "007" во время его автопрогулки по Воробьевым горам 2 июля. Футболисту постановили снять пленку с автомобиля.

Кадр из видео: YouTube-канал

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штрафы Футбол Авто Знаменитости

Комментарии 6

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Гость

15:30:20 11-07-2024

Он что. чем-то отличается от кого-нибудь другого?

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Гость

20:03:49 11-07-2024

По Барнаулу ездят люксовые авто вообще вкруг наглухо затонированы, даже через лобовуху не видно кто сидит. Почему их никто не штрафует на 500 руб?

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Гость

09:26:42 12-07-2024

Гость (20:03:49 11-07-2024) По Барнаулу ездят люксовые авто вообще вкруг наглухо затонир... Потому что, все куплено. Едет отечественный авто за рулем деревенский мужик, его останавливают, а несется иномарка, отварачиваются...

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Гость

11:17:26 12-07-2024

Гость (09:26:42 12-07-2024) Потому что, все куплено. Едет отечественный авто за рулем де... Сейчас останавливают всех, не рассказывайте сказки.

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Гость

07:23:37 12-07-2024

Дельфин за рулем автомобиля) прямо цирковой номер)

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Боблик

10:55:31 12-07-2024

Так ещё и не пристёгнутый!

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