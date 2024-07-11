Футболиста Александра Соболева оштрафовали за тонировку на люксовом "гелике"

Уроженец Барнаула ездил на машине с плотной черной пленкой на передних боковых стеклах

11 июля 2024, 15:01, ИА Амител

Автомобиль Александра Соболева / Фото: Telegram-канал Mash

Нападающего московского "Спартака", уроженца Барнаула Александра Соболева оштрафовали за обклеенные стекла люксового Mercedes-Benz мощной тонировкой, сообщает Telegram-канал Mash.

"Оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста", – говорится в сообщении.

Правоохранители остановили машину Соболева с номерами "007" во время его автопрогулки по Воробьевым горам 2 июля. Футболисту постановили снять пленку с автомобиля.