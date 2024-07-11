Футболиста Александра Соболева оштрафовали за тонировку на люксовом "гелике"
Уроженец Барнаула ездил на машине с плотной черной пленкой на передних боковых стеклах
11 июля 2024, 15:01, ИА Амител
Автомобиль Александра Соболева / Фото: Telegram-канал Mash
Нападающего московского "Спартака", уроженца Барнаула Александра Соболева оштрафовали за обклеенные стекла люксового Mercedes-Benz мощной тонировкой, сообщает Telegram-канал Mash.
"Оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста", – говорится в сообщении.
Правоохранители остановили машину Соболева с номерами "007" во время его автопрогулки по Воробьевым горам 2 июля. Футболисту постановили снять пленку с автомобиля.
15:30:20 11-07-2024
Он что. чем-то отличается от кого-нибудь другого?
20:03:49 11-07-2024
По Барнаулу ездят люксовые авто вообще вкруг наглухо затонированы, даже через лобовуху не видно кто сидит. Почему их никто не штрафует на 500 руб?
09:26:42 12-07-2024
Гость (20:03:49 11-07-2024) По Барнаулу ездят люксовые авто вообще вкруг наглухо затонир... Потому что, все куплено. Едет отечественный авто за рулем деревенский мужик, его останавливают, а несется иномарка, отварачиваются...
11:17:26 12-07-2024
Гость (09:26:42 12-07-2024) Потому что, все куплено. Едет отечественный авто за рулем де... Сейчас останавливают всех, не рассказывайте сказки.
07:23:37 12-07-2024
Дельфин за рулем автомобиля) прямо цирковой номер)
10:55:31 12-07-2024
Так ещё и не пристёгнутый!