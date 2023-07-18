Футболист Соболев назвал родной Барнаул деревней
По словам спортсмена, его супруга не была с ним из-за денег
18 июля 2023, 08:45, ИА Амител
Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев в беседе с журналистом Sports.ru назвал родной Барнаул деревней, отвечая на вопрос, в этом ли городе он познакомился с женой.
"Да. Барнаул – такая деревня, где вся молодежь друг друга знает. А мы почему-то друг друга не знали. На Новый год мы пришли в разных компаниях, там и познакомились", – ответил футболист.
При этом Соболев утверждает, что его супруга не была с ним из-за денег. По его словам, их отношения начались еще тогда, когда у него даже не было контракта с "Томью". А когда родился сын, Соболев зарабатывал всего 13 тысяч в месяц. "На подаренные на свадьбу деньги – 60-70 тысяч – мы год жили", – отметил он.
Форвард "Спартака" также добавил, что если бы не супруга и ребенок, то он точно остался бы в Барнауле. По его мнению, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина.
08:49:56 18-07-2023
Футболист? Есть такая профессия-Родину позорить....
08:54:02 18-07-2023
В Барнауле по статистике молодежи где-то 100-300 тысяч, смотря как считать. Неплохо он так знает всех, знаток емае.
08:55:50 18-07-2023
А что не так? Реально деревня, но в хорошем смысле (люди друг друга знают). Хотите назовите его аулом, но слова не переворачивайте. Парень из простых лягушек, добился всего своим талантом, с помощью родителей.
08:57:28 18-07-2023
Ну в данном контексте, Соболев прав. Действительно все друг друга знают или общие знакомые. А как еще если не деревня это называется ))))
12:09:34 18-07-2023
Гость (08:57:28 18-07-2023) Ну в данном контексте, Соболев прав. Действительно все друг ... Про то, что такое контекст комментаторы вряд ли слышали. Пишут-то кое-как.
09:10:53 19-07-2023
Гость (12:09:34 18-07-2023) Про то, что такое контекст комментаторы вряд ли слышали. Пиш... А что вы хотели - каникулы....
09:00:21 18-07-2023
Это хорошо или плохо? Ничо не понял.
09:01:15 18-07-2023
У него уровень 14-летнего подростка. Отпечаток "интеллекта" на лице написан.
09:25:45 18-07-2023
Гость (09:01:15 18-07-2023) У него уровень 14-летнего подростка. Отпечаток "интеллекта" ... Да, на Тома Круза похож )
09:36:08 18-07-2023
Почему все комментаторы не барнаульские? вотгляжу на них и никого не знаю...а ведь мы все должны друг другу знать согласно этой логике? звездобол он а не футболист. Такие как он довели украину до того, что щас есть, это когда на родину сначала словесный понос идет, потом бабки мозг отключают, и тушка с мясом превращается в ничего не мыслящий фантик, которым управляют деньги, и в котором не остаетсян ичего человечного. Типичный позор нации. Не удивлюсь, если и хохляцкие корни имеются...задатки на лицо
09:40:23 18-07-2023
Так и есть. Деревня.
09:45:35 18-07-2023
Контекст фразы надо же понимать. Явно с юмором человек сказал
09:51:59 18-07-2023
Гость (09:45:35 18-07-2023) Контекст фразы надо же понимать. Явно с юмором человек сказа... Ну те, для кого деревня - это плохо, понимают в ругательном ключе. А для кого деревня - это хорошо, те нормальные люди.
09:47:30 18-07-2023
даже не деревня, а колхоз
09:48:20 18-07-2023
Вообще-то, москвичи и питерцы традиционно всю остальную страну в разговорах между собой называют деревней. Что же касается футбола - то это нечто вроде циркового представления мужиков для пузатых мужиков. Футболисты за дикие деньги демонстрируют свои ляжки пузатым мужикам. При этом пьют, курят, а сразу после "карьеры" спиваются и скуриваются так, что долго уже не живут.
13:18:19 18-07-2023
Если смотреть правде в глаза (09:48:20 18-07-2023) Вообще-то, москвичи и питерцы традиционно всю остальную стра... Не надо тут за всех москвичей и питерцов высказываться.
09:54:47 18-07-2023
У меня отец в Москве случайно на улице встретил одноклассника - конкретная деревня. Я в Новосибирске в котором уже почти 2 млн человек - постоянно кого-то встречаю из знакомых то в метро, то на улицах. Но самый прикол был когда на самой окраине Новосиба выпивал со знакомцем и полвторого ночи вышел покурить в подъезд хотя курили на кухне. Так вот встретил в подъезде ночью своего однокашника, который вызвал такси и спускался уехать. Но это еще не всё. Оказалось что этот мой одноклассник еще и сослуживец (с одной части - разница в два года) моего знакомца собутыльника. Новосиб полный колхоз
10:01:27 18-07-2023
Таковым город делают жители. И не надо на правду обижаться.
13:54:57 18-07-2023
Гость (10:01:27 18-07-2023) Таковым город делают жители. И не надо на правду обижаться. ... Чем высококультурная деревня хуже , чем недоразвитые москвичи.Когда я кездил в Москву, многих своих знакомых яводил в музеи, театры, филармонию.Они, коренные москвичи, сами признавались, что им некогда было сходить куда-то, кроме рядом стоящего кинотеатра.Всё определяется уровнем культуры людей, а не местом проживания.
10:52:39 18-07-2023
Я и от москвичей такое слышала, что Москва большая деревня, просто выражение такое, что на пацана накинулись
11:10:02 18-07-2023
есть такое выражение - каждуй думает в меру СВОЕЙ!!! испорченности. пример на лицо. а если честно - не задевает ни сколько.
12:10:20 18-07-2023
Гость (11:10:02 18-07-2023) есть такое выражение - каждуй думает в меру СВОЕЙ!!! испор... "Налицо" пишется, Петя.
13:33:38 18-07-2023
Гость (12:10:20 18-07-2023) "Налицо" пишется, Петя.... спасибо, Петя, выручил.
12:31:58 18-07-2023
чемодан, вокзал, на ...
13:35:42 18-07-2023
больше то обсудить и написать нечего...
13:42:05 18-07-2023
Гость (13:35:42 18-07-2023) больше то обсудить и написать нечего...... Да и некого.
14:09:59 18-07-2023
Культура определяется не местом проживания, а мозгами человека.В Барнауле в филармонии, в театрах , концертных залах всегда аншлаги.А на таких концертах, как Краснознаменный ансамбль, Николая Диденко, на концерте, посвященном Р.Рождественскому барнаульцы показали себя истинными любителями советской песни, русских народных песен, которым зал подпевал, а когда Николай Диденко пел арии из опер, в зале стояла исключительная тишина, которая прерывалась овациями после окончания каждой арии.Барнаульцы - люди высокой культуры, это отмечали многие артисты, побывавшие на гастролях у нас.Причем, это они говорили не нашим корреспондентам, а делились своими впечатлениями в соцсетях. Кстати, года 2-3 назад будучи в Н-ске, вечером пошел с друзьями в оперный.Так встретил там четверых знакомых барнаульцев, а с ними было ещё 5 человек из Барнаула.По культуре Барнаул стоит, по-моему, на втором месте после Томска в Сибири.Нам бы ещё высокотехнологичных промышленных предприятий побольше, где работали бы люди с высокой производственной и общей культурой.
14:14:40 18-07-2023
и это вы еще не знаете как Соболев в аптеке незнакомой бабушке лекарства хотел оплатить
14:30:03 18-07-2023
Яж и не знаю кака така дяревня если люди не знают как из пункта А в пункт Б а этот пункт в двух шагах.
16:46:01 18-07-2023
В Питере 12 лет прожил....тот еще колхоз в определенных сферах - строительство, юриспруденция, логистика...через пять лет не успеешь сделать пу-пу, на другом конце сами знаете что говорят)))
17:20:13 18-07-2023
21ый город по населению, больше Хабаровска, Владивостока. Почему то эти города деревней не называют.Постоянно Барнаул все как то недооценивают. Причём сами барнаульцы, а зря. Город развит, отстроен, имеет свой скайлайн, много интересных зданий современных и исторических.
03:43:31 20-07-2023
Гость (17:20:13 18-07-2023) 21ый город по населению, больше Хабаровска, Владивостока. По... Я такси по Барнаулу вожу и в Барнауле много гостей из других городов. Всем гостям город нравится, только вот не самим барнаульцам.
19:02:09 18-07-2023
прежде чем сказать подумай о словах не сказал бы так и не было бы отрицательных дебатов можно было сказать не большой городок все так просто но у кого то есть мозги у других ноги
22:55:12 18-07-2023
возмущены и негодуем всей семьей, живем на Мамонтова в частном домике которому 80 лет 30м2, печное отопление, туалет на улице, умывальник, баня по выходным у соседей, завалинка, огород 2сотки машины нет и не было, считаем себя жителями столицы Алтайского край, можно сказать элита Барнаула, а не какой нибудь Рубцовск
11:51:31 19-07-2023
Мы все так называем маленькие города, "деревней" , т.к. реально все др др знают, если не на прямую, то через знакомых уж точно))) ВСЕ! но ему нельзя, он позорит.....вот людям был лишь бы докопаться.....