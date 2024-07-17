Футболисты барнаульского "Динамо" и "Темпа" встретятся на одном поле

Матч состоится в один из трех дней в период с 30 июля по 1 августа. Точная дата определится позднее

17 июля 2024, 14:14, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Алтайские любители футбола вновь увидят барнаульское дерби. Как сообщает пресс-служба барнаульского "Динамо", третий год подряд в 1/256-й финала розыгрыша Кубка России встретятся "Динамо" и любительский клуб "Темп".

Номинальными хозяевами поля станут темповцы, однако игра пройдет на стадионе "Динамо". Матч состоится в один из трех дней в период с 30 июля по 1 августа. Точная дата определится позднее.

В 2022 году "Динамо" и "Темп" уже встречались на этой стадии Кубка страны. Тогда динамовцы уступили со счетом 1:2, а через год взяли убедительный реванш с результатом 3:0. Победитель противостояния "Динамо" – "Темп" в следующей стадии турнира встретится с новосибирской "Сибирью".