Испанцы выиграли Евро-2024
Это уже четвертое золото в истории сборной
15 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Фото: Manu Fernandez / AP / TASS
В Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу. Победителем стала Испания, обыгравшая сборную Англию со счетом 2:1.
Первый гол забил Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й счет сравнял полузащитник британцев Коул Палмер, но на 87-й минуте испанцы вновь выбились вперед благодаря Микелю Оярсабалю.
После этого англичане улучшить ситуацию уже не смогли.
Тем самым испанцы завоевали четвертое золото на Евро (1964, 2008, 2012 и 2024). У англичан это уже второе серебро. До этого они получали его в 2020-м.
08:13:19 15-07-2024
Сколько денег из нашей казны потрачено на футбол, на спорт вообще?
08:56:42 15-07-2024
Ну и пес с ними, ломанческие доны кихоты)
09:36:53 15-07-2024
Молодцы,испанцы.Нагадили англичанам.
09:57:43 15-07-2024
Гость (09:36:53 15-07-2024) Молодцы,испанцы.Нагадили англичанам.... гадить - это они умеют.
10:10:33 15-07-2024
Круто! Молодцы испанцы!