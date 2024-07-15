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Испанцы выиграли Евро-2024

Это уже четвертое золото в истории сборной

15 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: Manu Fernandez / AP / TASS
Фото: Manu Fernandez / AP / TASS

В Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу. Победителем стала Испания, обыгравшая сборную Англию со счетом 2:1.

Первый гол забил Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й счет сравнял полузащитник британцев Коул Палмер, но на 87-й минуте испанцы вновь выбились вперед благодаря Микелю Оярсабалю.

После этого англичане улучшить ситуацию уже не смогли.

Тем самым испанцы завоевали четвертое золото на Евро (1964, 2008, 2012 и 2024). У англичан это уже второе серебро. До этого они получали его в 2020-м.

Спорт Футбол

Комментарии 5

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Гость

08:13:19 15-07-2024

Сколько денег из нашей казны потрачено на футбол, на спорт вообще?

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гость

08:56:42 15-07-2024

Ну и пес с ними, ломанческие доны кихоты)

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Гость

09:36:53 15-07-2024

Молодцы,испанцы.Нагадили англичанам.

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Мусик

09:57:43 15-07-2024

Гость (09:36:53 15-07-2024) Молодцы,испанцы.Нагадили англичанам.... гадить - это они умеют.

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Елена

10:10:33 15-07-2024

Круто! Молодцы испанцы!

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