Испанцы выиграли Евро-2024

Это уже четвертое золото в истории сборной

15 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: Manu Fernandez / AP / TASS

В Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу. Победителем стала Испания, обыгравшая сборную Англию со счетом 2:1.

Первый гол забил Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й счет сравнял полузащитник британцев Коул Палмер, но на 87-й минуте испанцы вновь выбились вперед благодаря Микелю Оярсабалю.

После этого англичане улучшить ситуацию уже не смогли.

Тем самым испанцы завоевали четвертое золото на Евро (1964, 2008, 2012 и 2024). У англичан это уже второе серебро. До этого они получали его в 2020-м.