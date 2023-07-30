Футболисты барнаульского "Динамо" одержали первую победу в сезоне с разгромным счетом

До перерыва немногочисленные болельщики увидели два забитых гола

30 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" одержали первую победу в сезоне и сразу с разгромным счетом. Матч третьего тура первенства России среди команд второй лиги против "Акрона-2" из Тольятти состоялся в субботу, 29 июля, на домашнем стадионе алтайской команды и завершился с результатом 5:0 в пользу хозяев.

До перерыва немногочисленные болельщики увидели два забитых гола. На пятой минуте счет открыл Игорь Абрамов, а незадолго до свистка на перерыв второй мяч в ворота тольяттинцев отправил Артем Яркин. Во втором тайме динамовцы ещё трижды поразили ворота гостей. Отличились Даниил Зарецкий, Владимир Завьялов и Михаил Осипов.

После крупной победы над волжанами команда Олега Яковлева набрала 4 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. Уже в ближайшую среду, 2 августа, алтайские любители футбола смогут увидеть барнаульское дерби.

В матче 1/256-й финала Кубка России "Динамо" встретится с земляками из клуба "Темп". Игра состоится на стадионе "Динамо" и начнется в 18:30. А следующий поединок первенства России динамовцы проведут на выезде 6 августа против екатеринбургского "Урала-2". Ближайший домашний матч в рамках первенства страны "Динамо" сыграет 27 августа против "Носты" из Новотроицка.