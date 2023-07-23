Матч второго тура первенства России среди команд второй лиги против против чувашского "Химика-Августа" из поселка городского типа Вурнары состоялся сегодня на домашнем стадионе "Химика" и завершился поражением динамовцев со счетом 1:2

23 июля 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне. Матч второго тура первенства России среди команд второй лиги против чувашского "Химика-Августа" из поселка городского типа Вурнары состоялся сегодня на домашнем стадионе "Химика" и завершился поражением динамовцев со счетом 1:2.

Хозяева поля забили первый гол в дебюте встречи. На седьмой минуте ворота Богдана Карюкина поразил Роман Шалин. Долгое время после этого счет не менялся. А на 81-й минуте динамовец Евгений Кузнецов восстановил равновесие. Казалось, что игра так и завершится ничейным исходом. Но уже на 90-й минуте тот же Шалин оформил дубль и принес победу команде из Чувашской Республики.

"Химик-Август" набрал 4 очка в двух матчах и занимает сейчас второе место в турнирной таблице. У барнаульцев одно очко и пока пятое место. В следующем туре 29 июля "Динамо" на своем стадионе встретится с тольяттинским "Акроном-2".