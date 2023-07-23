Футболисты барнаульского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне
Матч второго тура первенства России среди команд второй лиги против против чувашского "Химика-Августа" из поселка городского типа Вурнары состоялся сегодня на домашнем стадионе "Химика" и завершился поражением динамовцев со счетом 1:2
23 июля 2023, 20:45, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне. Матч второго тура первенства России среди команд второй лиги против чувашского "Химика-Августа" из поселка городского типа Вурнары состоялся сегодня на домашнем стадионе "Химика" и завершился поражением динамовцев со счетом 1:2.
Хозяева поля забили первый гол в дебюте встречи. На седьмой минуте ворота Богдана Карюкина поразил Роман Шалин. Долгое время после этого счет не менялся. А на 81-й минуте динамовец Евгений Кузнецов восстановил равновесие. Казалось, что игра так и завершится ничейным исходом. Но уже на 90-й минуте тот же Шалин оформил дубль и принес победу команде из Чувашской Республики.
"Химик-Август" набрал 4 очка в двух матчах и занимает сейчас второе место в турнирной таблице. У барнаульцев одно очко и пока пятое место. В следующем туре 29 июля "Динамо" на своем стадионе встретится с тольяттинским "Акроном-2".
21:36:59 23-07-2023
ПОЗОР!!! Команда краевого центра проигрывает команде чувашского "Химика-Августа" из поселка городского типа Вурнары.
23:14:24 23-07-2023
А что, одна дворовая команда обыграла другую дворовую команду. Делов то.
06:01:54 24-07-2023
Расформировать надо было лет 10 назад. Никакой реальной пользы для людей эта деревенская команда не несет.
09:39:03 24-07-2023
Гость (06:01:54 24-07-2023) Расформировать надо было лет 10 назад. Никакой реальной поль... а какая в принципе РЕАЛЬНАЯ польза от футбола?
08:28:48 24-07-2023
На месте Динамо построить многоэтажку без парковок.
08:45:24 24-07-2023
"Химика-Августа" А есть команда "Физик-Сентябрь"?
19:32:00 24-07-2023
Гость (09:39:03 24-07-2023) а какая в принципе РЕАЛЬНАЯ польза от футбола?... Да никакой. Ещё когда был советский массовый дворовый футбол, то польза была - оздоровление, тонус и прочее. А современный элитный футбол для 11 человек на весь край - полное фуфло.