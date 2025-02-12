Футболисты барнаульского "Динамо" отправились в Сочи на подготовку

У команды запланированы четыре контрольных матча

12 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Футболисты барнаульского "Динамо" уехали готовиться к новому сезону в Сочи. Как сообщили в пресс-службе "бело-голубых", на южный сбор отправились 20 игроков. Среди них три новичка – Илья Кириленко, Егор Пигаев и Ярослав Щербин.

В Сочи команда пробудет две недели. Там у динамовцев запланированы четыре контрольных матча.

Первый состоится завтра, 13 февраля. Соперником барнаульцев станет "Текстильщик" из Иваново.

В прошлом сезоне динамовцы финишировали на десятом месте в дивизионе "Б" второй лиги. В этом году первенство России стартует в апреле.