Футболисты барнаульского "Динамо" отправились в Сочи на подготовку
У команды запланированы четыре контрольных матча
12 февраля 2025, 10:55, ИА Амител
Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Markus Spiske
Футболисты барнаульского "Динамо" уехали готовиться к новому сезону в Сочи. Как сообщили в пресс-службе "бело-голубых", на южный сбор отправились 20 игроков. Среди них три новичка – Илья Кириленко, Егор Пигаев и Ярослав Щербин.
В Сочи команда пробудет две недели. Там у динамовцев запланированы четыре контрольных матча.
Первый состоится завтра, 13 февраля. Соперником барнаульцев станет "Текстильщик" из Иваново.
В прошлом сезоне динамовцы финишировали на десятом месте в дивизионе "Б" второй лиги. В этом году первенство России стартует в апреле.
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