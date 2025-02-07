Состав барнаульского "Динамо" пополнили три футболиста

С клубом подписали контракты воспитанники нижегородского, новороссийского и волгоградского футбола

07 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Jack Monach

Три футболиста пополнили состав барнаульского "Динамо". Как сообщили в пресс-службе клуба, контракты подписали защитники Илья Кириленко и Егор Пигаев, а также нападающий Ярослав Щербин.

22-летний Пигаев – воспитанник нижегородского футбола. Ранее он выступал за "Пари НН-2" и "СКА Хабаровск-2".

27-летний Кириленко является воспитанником новороссийского "Черноморца". Играл за "Туапсе", майкопскую "Дружбу", "Динамо Ставрополь".

22-летний Щербин – воспитанник волгоградского футбола, выступал за "Ротор-2".

Сроки контрактов с новичками барнаульского клуба неизвестны. Сейчас динамовцы готовятся к новому сезону: впереди у них сборы в Сочи и Кисловодске.

В прошлом сезоне динамовцы заняли десятое место в дивизионе "Б" второй лиги. В 2025 году первенство России стартует в апреле.