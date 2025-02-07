Состав барнаульского "Динамо" пополнили три футболиста
С клубом подписали контракты воспитанники нижегородского, новороссийского и волгоградского футбола
07 февраля 2025, 15:40, ИА Амител
Три футболиста пополнили состав барнаульского "Динамо". Как сообщили в пресс-службе клуба, контракты подписали защитники Илья Кириленко и Егор Пигаев, а также нападающий Ярослав Щербин.
22-летний Пигаев – воспитанник нижегородского футбола. Ранее он выступал за "Пари НН-2" и "СКА Хабаровск-2".
27-летний Кириленко является воспитанником новороссийского "Черноморца". Играл за "Туапсе", майкопскую "Дружбу", "Динамо Ставрополь".
22-летний Щербин – воспитанник волгоградского футбола, выступал за "Ротор-2".
Сроки контрактов с новичками барнаульского клуба неизвестны. Сейчас динамовцы готовятся к новому сезону: впереди у них сборы в Сочи и Кисловодске.
В прошлом сезоне динамовцы заняли десятое место в дивизионе "Б" второй лиги. В 2025 году первенство России стартует в апреле.
17:08:01 07-02-2025
Своих притащил
А волгоградский , ни какой. Его в Ессеентуках на студенческой лиге видели. И команда волгоградского в подгруппе последняя была
17:41:50 07-02-2025
Гость (17:08:01 07-02-2025) Своих притащилА волгоградский , ни какой. Его в Ессеенту...
О чём вы? В НИКАКУЮ команду и собирают НИКАКИХ. Мы где выступаем? В 3-ей лиге 4-ого подъэлитного дивизиона любителей футбола, со статусом кожаного мяча дворового футбола
17:27:15 07-02-2025
У на то темп то полимер поочередно выигрывают третью лигу уже какой год. Футболисты на загляденье. А в главной команде играет кто попало. Давайте вообще лишим ее финансирования и переведём все деньги в хоккей. Они хоть радуют иногда. А ваше динамо вообще темный лес. Где играют? Кто играет? Как играют? Уже давно никому не интересно. Самые преданные поклонники и на третью лигу походят...
20:25:42 07-02-2025
Ух ты ж! Эта команда ещё жива?)))))) Последний раз смотрел как они "играют" лет 12 назад. Смешно.)))))
23:38:40 07-02-2025
а толку то(
12:17:58 09-02-2025
Плюс еще три инвалида.18